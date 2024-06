Peloton modtager overtagelsesrenter fra private equity-selskaber

Peloton Interactive Inc er tirsdag steget 20% efter en rapport om, at private equity-selskaber har vist interesse for at købe det tilsluttede fitnessfirma.

Anonyme kilder fortalte CNBC i morges, at producenten af træningsudstyr har haft formelle drøftelser med mindst ét firma.

En flok andre er også interesserede i at overtage $PTON, men det er uklart, om de formelt har indgået aftale med det Nasdaq-noterede firma, tilføjede de.

En repræsentant for Peloton Interactive afstod fra at kommentere rapporten i dag med henvisning til “vi kommenterer ikke på spekulationer eller rygter”.

Virksomheden på 1,3 milliarder dollar, der er baseret i New York, USA, havde engang en markedsværdi på næsten 50 milliarder dollar. Peloton-aktien er nu faldet med omkring 40 % i forhold til dets højeste år til dato.

Dette er en udviklingshistorie. Kom tilbage om et par minutter for flere opdateringer!

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.