Bekræft Holdings omsætning steg 51 % i 3. kvartal: find ud af mere

Affirm Holdings Inc (NASDAQ: AFRM) skubber til opsiden i premarket onsdag efter at være kommet forud for Street-estimaterne for dets skattemæssige tredje kvartal.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette er en udviklingshistorie. Tal, der mangler nedenfor, vil blive opdateret efterhånden som de modtages!

Aktien bliver også belønnet, fordi $AFRM udsendte optimistisk vejledning for fremtiden. Den finansielle teknologivirksomhed forventer, at omsætningen falder mellem og i indeværende kvartal.

Analytikere var til sammenligning på mio. Max Levchin – administrerende direktør for Affirm Holdings sagde i en pressemeddelelse i dag:

Det Nasdaq-noterede firma forudser op til milliarder i brutto merchandise volumen (GMV) i 4. kvartal. Bekræft aktien er nu steget næsten 20% i forhold til sit laveste år til dato.

Tabte 133,93 millioner dollars mod 205,67 millioner dollars for året før

Indtjening pr. aktie faldt også fra til

Justeret tab udskrevet til i henhold til indtjeningsrapporten

Omsætningen steg 51% år-til-år til $576 millioner

Konsensus var 52 cents et aktietab på $550 millioner i omsætning

Dette er en udviklingshistorie. Kom tilbage om et par minutter for flere opdateringer!

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.