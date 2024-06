Tyrkiet idømmer Meta en bøde på 37,2 millioner dollars for praksis for datadeling

Tyrkiets konkurrenceråd har i onsdags opkrævet en stor bøde på 1,2 milliarder lira (37,20 millioner dollars) mod Meta Platforms efter afslutningen af to separate undersøgelser af teknologigigantens datadelingsaktiviteter, der involverer dens sociale medieplatforme, herunder Facebook, Instagram, WhatsApp og Tråde.

Undersøgelser af tråde og Instagram-integration

Undersøgelserne, som begyndte i december, fokuserede på potentielle overtrædelser af konkurrencelovgivningen, der stammer fra integrationen af Threads og Instagram.

Som svar på disse bekymringer implementerede konkurrencerådet i marts midlertidige foranstaltninger for at forhindre datadeling mellem de to platforme.

Som følge heraf annoncerede Meta den midlertidige lukning af Threads i Tyrkiet i sidste måned for at overholde disse foranstaltninger.

Fordeling af bøder

Bestyrelsen detaljerede, at bøden inkluderer 898 millioner lira for spørgsmål relateret til overholdelsesprocessen og undersøgelser på tværs af Facebook, Instagram og WhatsApp.

Derudover blev der idømt en særskilt bøde på 336 millioner lira specifikt for overtrædelser, der involverede tråde.

Brugersamtykke og gennemsigtighed i dataforbrug

Ifølge konkurrencerådets beslutning vil brugere nu have mulighed for at flette deres personlige data på tværs af Facebook, Instagram og WhatsApp, men kun med udtrykkeligt samtykke.

Desuden vil brugerne blive informeret om, hvordan deres data bliver brugt og vil have mulighed for at justere deres privatlivsindstillinger senere via et “kontocenter” på hver platform.

Yderligere bøder for manglende overholdelse

I en relateret udvikling havde bestyrelsen tidligere idømt Meta en bøde på 160.000 USD om dagen tilbage i januar for ikke at fremlægge tilstrækkelig dokumentation i en anden undersøgelse.

Desuden blev der i marts pålagt en daglig bøde på 4,8 millioner lira vedrørende en meddelelse om datadelingspraksis. Begge sæt daglige straffe blev afsluttet den 3. maj.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.