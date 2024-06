2 år, ingen gevinst: Er Lockheed Martins aktie værd at købe?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) har været en solid spiller i luftfarts- og forsvarssektoren. Men i de sidste to år er aktien ikke rigtig gået nogen vegne, og har svævet omkring $465. Det rejser et stort spørgsmål: Er det stadig et godt køb?

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Med en markedsværdi på over 110 milliarder dollars, er der ingen tvivl om, at Lockheed Martin er en forsvarsgigant. De laver alle mulige vigtige militære ting, fra banebrydende fly til kritiske missilsystemer. Plus, de har øget deres salg gennem årene, fra 39,9 milliarder dollars i 2014 til 67,6 milliarder dollars i 2023.

I første kvartal af 2024 klarede virksomheden sig bedre end forventet i omsætning og indtog 17,2 milliarder dollars, hvilket slog prognoserne med 1,2 milliarder dollars. Men deres fortjenstmargener faldt en smule, primært på grund af omkostningsoverskridelser i Aeronautics and Missiles and Fire Control-divisionerne. Så mens salget er stigende, tjener de ikke så meget som før.

Ud over disse omkostningsoverskridelser er der altid risikoen for, at økonomiske afmatninger påvirker forsvarsudgifterne. Også konkurrencen i forsvarsindustrien er ved at spidse til, hvilket kan presse Lockheed Martins avancer længere nede.

Efter at have gennemgået de seneste fundamentals for virksomheden, lad os dykke ned i diagrammerne for at se, hvad de siger om Lockheed Martins aktie. Er der nogen tendenser eller mønstre, der kan give os et fingerpeg om, hvor det er på vej hen næste gang?

Bryder ud af rækkevidden

Copy link to section

Hvis vi ser LMT’s langsigtede diagrammer, kan vi se, at aktien for det meste har været interval-bundet mellem $400 og $500 i mere end 2 år nu. Investorer, der har investeret i aktien i aktien, ville have tjent få eller ingen penge i form af kursstigning.

Vi nævner kursstigninger, fordi LMT udbetaler udbytte, hvilket i øjeblikket udmønter sig i et årligt udbytte på 2,7 %. Så de ville have givet nogle afkast i form af udbytte.

LMT-diagram af TradingView

Hvis du er en investor, der ønsker at købe LMT-aktier, vil vores råd være, at du venter, indtil den overbevisende går over $500, dvs. lukker over dette niveau i 2-3 dage.

Hvis du er en person, der har købt LMT’s aktie inden for de sidste 2 år eller før det, foreslår vi, at du holder på aktien på nuværende niveau, men sælger den, hvis den går under $380.

Opadgående styrke fortsætter på kort sigt

Copy link to section

På de kortsigtede time- eller 2-timers diagrammer ser LMTs aktie meget bedre ud. Den stærke har været på en stærk opadgående tendens, siden den lavede et lavpunkt på $413,93 den 15. februar. Men den har mødt modstandshandel over $470-niveauet.

LMT-diagram af TradingView

Kortsigtede handlende, der ønsker at gå langt med aktien, kan gøre det, hvis aktien lukker over $470 for en dag og placerer et stop loss på $442. Det første profitmål er $498. Men hvis aktien krydser over $500, kan de forvente, at den når $536,4 i løbet af de næste par uger.

Handlere, der er bearish på aktien, skal vente på, at den enten bryder den kortsigtede bullish trendlinje, vist i diagrammet, eller shorter aktien, når den når over $485 og holder et stop-tab på $502. Hvis aktien begynder at falde, er dens umiddelbare støtteniveauer $442 og $414, hvilket burde være deres profitmål.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.