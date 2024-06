Ancora vinder bestyrelsesrepræsentation i Norfolk Southern

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC) er i fokus denne morgen efter en rapport om, at Ancora Holdings er tæt på at vinde bestyrelsesrepræsentation hos godsjernbaneoperatøren.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Hvor mange pladser har Ancora vundet i $NSC bestyrelsen?

Copy link to section

Optælling af stemmer er stadig i gang, men den aktivistiske hedgefond har allerede sikret tilstrækkelig støtte til at vinde pladser i bestyrelsen for $NSC, ifølge kilder, der talte med Reuters på betingelse af anonymitet.

Norfolk Southern er planlagt til et årligt aktionærmøde senere i dag. Det samlede antal pladser, som Ancora har sikret sig, er fortsat uklart, tilføjede kilderne.

Nyheden ankommer kort efter, at NYSE- børsnoterede firma rapporterede sine økonomiske resultater for første kvartal, der var tilbageholdende med Street estimater.

Norfolk Southern-aktien er faldet med omkring 12 % i forhold til dens højeste niveau i år til dato ved skrivning.

https://www.youtube.com/watch?v=J4kCbwtFE6g

Ancora Holdings ønsker at afsætte CEO Alan Shaw

Copy link to section

Hverken Norfolk Southern eller Ancora Holdings har indtil videre kommenteret på Reuters-rapporten torsdag.

Den aktivistiske investor har nomineret i alt syv kandidater, som den er overbevist om kan hjælpe med at forbedre den økonomiske præstation for $NSC og hjælpe den med at nå sine operationelle mål.

Bemærk, at proxy-rådgivningsfirmaer inklusive Glass Lewis, Institutional Investor Services og Egan-Jones går ind for at lade Ancora have repræsentation i Norfolk Southerns bestyrelse.

Den aktivistiske hedgefond ønsker også at afsætte Alan Shaw – administrerende direktør for firmaet med hovedkontor i Atlanta. Norfolk Southern-aktier giver i øjeblikket et udbytte på 2,33 %.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.