Medical Properties Trust tabte $736 millioner i 1. kvartal: find ud af mere

Medical Properties Trust Inc (NYSE: MPW) er i minus i dag efter at have rapporteret skuffende økonomiske resultater for sit første kvartal.

Hvorfor så MPT svaghed i 1. kvartal?

Ejendomsinvesteringsfonden tilskrev svaghed i 1. kvartal til Steward Health Care System – dets største lejer, der indgav kapitel 11-konkurs i denne uge.

MPT solgte fem af sine hospitaler til Prime Healthcare for omkring 350 millioner dollars i april.

Det genererede omkring $1,10 milliarder i sidste måned i indtægter fra at losse en 75% andel i Utah hospitaler også. Edward K. Aldag – administrerende direktør for Medical Properties Trust sagde i en pressemeddelelse her til morgen:

Vi fortsætter med at eksekvere en kapitalallokeringsstrategi, som vi nu forventer vil overstige vores oprindelige mål på 2,0 milliarder USD i likviditetstransaktioner i 2024. Denne strategi har gentagne gange vist stor efterspørgsel efter reelle hospitalsaktiver og givet kapital til at reducere gæld.

Øjebliksbillede af indtjeningen for Medical Properties Q1

Tabte $736 millioner, hvilket svarer til $1,23 per aktie

Havde 33 millioner dollars i nettoindkomst for et år siden (5 cents per aktie)

Normaliserede midler fra driften faldt fra $0,37 til $0,24

Omsætningen faldt 23% til $271,3 millioner ifølge indtjeningsrapporten

Konsensus var 25 cent per aktie NFFO på 284 millioner dollars omsætning

Bemærk, at MPT har tilbudt $75 millioner i “DIP-finansiering for at sikre fortsat drift og kontinuitet i patientbehandlingen” hos Steward Health Care System.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold” rating på $MPW.

