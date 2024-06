Mizuho siger, at købe Robinhood-aktier, da dens indtjening i første kvartal var “så god som guld”

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) har opnået hele 70% i løbet af de seneste tre måneder, men en Mizuho-analytiker er overbevist om, at det kan forlænge rallyet yderligere i de kommende måneder.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Her er grunden til, at Robinhood-aktier er værd at købe

Copy link to section

Dan Dolev gentog sin “køb”-rating på $HOOD her til morgen, efter at finansvirksomheden rapporterede kvartalsvise indtjening, der var “så god som guld”.

Robinhood, fortalte analytikeren til CNBC i et interview torsdag, “skyder åbenbart på alle cylindre” i betragtning af, at det endte Q1 med 23,9 millioner finansierede kunder i alt – op omkring 810.000 i forhold til sidste år.

Med en stigning på 65 % i aktiver under depot og en stigning på 40 % i omsætning på årsbasis, “kunne vi ikke have bedt om et bedre 1. kvartal”, tilføjede han.

Bemærk, at Robinhood-aktien er faldet 10 % i forhold til dens høje YTD ved skrivning.

https://www.youtube.com/watch?v=P9FsbGqj4sY

Hvad ellers kunne hjælpe $HOOD med at skubbe yderligere op?

Copy link to section

Dan Dolev er overbevist om, at de seneste gevinster i $HOOD er bæredygtige, da det nu vinder andel fra folk som Charles Schwab. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde han i dag:

Folk flytter deres pensionsaktiver til Robinhood. Det er ved at blive mere end blot en meme-aktiehandelsplatform. Det er fremtiden for $HOOD. Jeg stabler det rigtig højt på min liste.

Mizuho-analytikeren ser opsiden i Robinhood-aktierne til $21, selvom det Nasdaq-noterede firma for nylig modtog en ” Wells Notice ” fra US Securities and Exchange Commission.

Han forventer, at $HOOD vil drage fordel, da den finansielle teknologivirksomhed fortsætter med at ekspandere i Europa og i sidste ende lever op til sine planer om også at trænge ind i Asien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.