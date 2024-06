Plug Power Q1 indtjening: ‘Vi fortsætter med at gøre støt fremskridt’

Plug Power Inc handler ned i premarket torsdag efter at have været genert over Street-estimaterne for dets regnskabsmæssige første kvartal.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Virksomheden med brintbrændselsceller tabte 46 cents pr. aktie i sit nyligt afsluttede kvartal. Til sammenligning lå analytikere på 33 cents per aktie.

$PLUG genererede omkring 120 millioner dollars i salg i 1. kvartal – også under forventet 158 millioner dollars. Alligevel sagde Andy Marsh – administrerende direktør for Plug Power i en pressemeddelelse i dag:

“Vi fortsætter med at gøre støt fremskridt ved at følge vores etablerede mål og forretningsprioriteter.”

Det Nasdaq-noterede firma sluttede kvartalet med omkring 173 millioner dollars i kontanter og tilsvarende mod 135 millioner dollars for et år siden. Plug Power-aktien er faldet med ca. 50% for året ved skrivning.

Dette er en udviklingshistorie. Kom tilbage om et par minutter for flere opdateringer!

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.