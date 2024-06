De asiatiske markeder falder på baggrund af kinesiske inflationsdata, europæiske lagre stiger på førmarkedet på grund af økonomisk optimisme

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Børser i Asien og Stillehavsområdet oplevede for det meste lavere handel mandag, påvirket af friske data fra Kina. De seneste inflationstal viste en stigning til 0,3 % i april år-til-år, hvilket førte til et fald i kinesiske aktier.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Shanghai Composite faldt med 0,9%, mens Shenzhen Composite faldt med 0,69%. I modsætning hertil modtog Hong Kongs Hang Seng-indeks tendensen og steg 0,42 % på samme tid.

Andre steder i regionen faldt Sydkoreas Kospi med 0,41 %, Japans Nikkei 225 faldt med 0,32 %, og den australske S&P/ASX 200 faldt en smule med 0,18 %.

Disse bevægelser afspejler investorernes forsigtighed, når de fordøjer konsekvenserne af Kinas inflationsdynamik på regionale økonomier.

Stabilitet på valutamarkederne

Copy link to section

Valutamarkederne oplevede kun få ændringer, idet dollaren forblev flad over for den japanske yen, og handlede til ¥155,8290 kl. 7:18 CET. Denne stabilitet indikerer et holdemønster, da handlende afventer yderligere økonomiske signaler.

Europæiske aktier kigger op foran vigtige økonomiske rapporter

Copy link to section

I Europa handlede aktiemarkederne højere i førmarkedssessionerne, drevet af forventning forud for adskillige økonomiske nøglerapporter, der udkom tirsdag.

Investorer er især fokuseret på kommende data vedrørende Tysklands inflationsrater, arbejdsløshedsraten i Det Forenede Kongerige og økonomisk stemning i hele eurozonen.

Specifikt steg Tysklands DAX med 0,09 %, Storbritanniens FTSE 100 steg med samme margin, Frankrigs CAC 40 steg med 0,15 %, og Eurostoxx 50 steg med 0,14 %.

Disse beskedne stigninger afspejler et forsigtigt optimistisk udsigter fra investorer, der håber på positive nyheder, der kan signalere et vedvarende økonomisk opsving i regionen.

Valutastabiliteten fortsætter i Europa

Copy link to section

Euroen og det britiske pund forblev stabile over for den amerikanske dollar og solgte for henholdsvis $1,07728 og $1,25279 fra kl. 7:58 CET.

Denne stabilitet på valutamarkederne understreger den vent-og-se-tilgang, som investorerne har valgt, når de forbereder sig på en potentielt nyhedstung tirsdag.

Samlet set viser de globale finansielle markeder et blandet mønster af forsigtigt fald i Asien på grund af inflationsbekymringer, kombineret med beskedne fremgang i Europa drevet af håbefulde forventninger om gunstige økonomiske data.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.