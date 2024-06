GameStop-aktien åbnede 45 % i mandags: her er grunden

GameStop Corp (NYSE: GME) åbnede omkring 40 % op mandag, efter at “Roaring Kitty” lavede et opslag på “X” for første gang siden 2021.

Hvorfor betyder Roaring Kitty noget for $GME?

Det er betydningsfuldt, da Keith Gill, der går af “Roaring Kitty” på X og “DeepF******Value” på Reddit, er ham, der inspirerede til det korte squeeze i 2021.

Han er derfor pioneren inden for meme aktie-vanvid så at sige.

Gill stod endda over for et gruppesøgsmål, der hævdede, at han opførte sig, som om han var ny inden for handel, men i stedet var en autoriseret professionel. Den tidligere marketingmedarbejder hos Massachusetts Mutual Life Insurance vidnede også for Kongressen.

GameStop har nu opnået omkring 150% på mindre end en måned – hvilket ikke desto mindre er ingenting sammenlignet med det korte squeeze-rally i 2021.

Er GameStop-aktier værd at købe i maj?

$GME er stigende i de seneste uger, selvom det rapporterede et skuffende kvartal i slutningen af marts.

Forhandleren af videospil-merchandise så sin salgstank 20% i sit fjerde finansielle kvartal, mens 21 cents af indtjening pr. aktie også kom langt under Street-estimaterne.

Bemærk, at den massive stigning i GameStop-aktien i år ikke understøttes af fundamentale faktorer i sig selv. Faktisk anbefaler Michael Pachter – en Wedbush Securities-analytiker at være forsigtig, da aktier i selskabet med base i Grapevine, Texas kan falde til $5,0 i de kommende måneder ( læs mere ).

Det børsnoterede New York-firma udbetaler i øjeblikket heller ikke udbytte. Så den side af historien er heller ikke særlig spændende.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

