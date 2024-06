Kina beder teknologivirksomheder om at købe færre Nvidia-chips

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) er i fokus i dag efter en rapport om, at Kina har bedt sine teknologivirksomheder om at foretrække lokale AI-chips.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Hvorfor betyder det noget for Nvidia-aktier?

Copy link to section

Nyheden er vigtig for halvleder-behemothen, da dens H20-, L20- og L2-chips er skræddersyet til Kina.

Peers, der også kan få tæsk, efterhånden som Beijing skubber yderligere på at udfase udenlandsk fremstillede AI-chips, omfatter Advanced Micro Devices og Intel.

Nyheden ankommer kun dage før $NVDA er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for første kvartal. Konsensus er, at den skal tjene 5,14 USD pr. aktie – en væsentlig stigning fra 88 cents pr. aktie for kun et år siden.

Aktierne i Nvidia Corp er steget mere end 80 % i forhold til starten af dette år ved skrivning.

https://www.youtube.com/watch?v=3muL8l5AgQY

Hvilke kinesiske firmaer er blevet rettet?

Copy link to section

Bemærkelsesværdige navne, der har modtaget mundtlig vejledning fra regeringen, inkluderer ByteDance, Alibaba, Tencent og Baidu, ifølge kilder, der talte med The Information i mandags.

Nvidia har modtaget ordrer på mindst 350.000 af sine H20-chips fra kinesiske firmaer for 2024. Samlet værdiansættelse af disse ordrer er anslået til $4,0 milliarder – hvilket stadig er et fald fra $5,0 milliarder i ordrer fra kinesiske virksomheder i 2023.

$NVDA tilskrev omkring 14 % af sit samlede datacentersalg til Kina i finansåret 2024 mod meget højere 19 % i regnskabsåret 2023 på grund af den amerikanske eksportkontrol.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “køb”-rating på Nvidia-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mere