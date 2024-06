Nio CEO slår Elon Musk til kronen som ‘årets EV person’

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Nio Inc skubber til opsiden i premarket i dag, efter at William Li – dets administrerende direktør blev kåret til “årets elbil-person”.

Hvorfor vandt Nio CEO titlen?

Li blev kronet ved 2024 TopGear.com Electric Awards i mandags.

Nyheden ankommer kort efter, at Nio blev det første elbilsfirma, der lancerede semi solid state-batterier til massemarkedet. Ifølge Jack Rix – chefredaktør for BBC Top Gear:

“Li har underskrevet aftaler over hele Kina for at bruge sin batteribytteteknologi som standard på fremtidige biler, hvilket har sat sit præg på elbiler.”

Bemærk, at selskabet med base i Shanghai, Kina, også er planlagt til at afsløre sin første bil til massemarkedet i maj. Nio-aktien er faldet omkring 40% for året i skrivende stund.

Nio oplevede en stor stigning i leverancerne i marts

Sidste måned rapporterede Nio om en sekventiel stigning på 46 % i sine månedlige leverancer, mens metrikken steg 14,3 % i forhold til sidste år ( find ud af mere ).

Det kinesiske firma er tæt på at ramme en halv million i samlede leverancer til dato. BBCs Jack Rix sagde også mandag:

“Nio har travlt med at udrulle sine batteri-swap-stationer over hele Centraleuropa, og hvis formatet breder sig, kan Li blive en af de mest indflydelsesrige personer i bilindustrien.”

Vores markedsanalytiker Crispus Nyaga forventer, at $NIO rammer $7,0 på kort sigt, men forventer, at en nedtur følger efterfølgende.

