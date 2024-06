Pfizers næste træk: Kan det gå over $30?

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) stod over for et udfordrende 2023 på aktiemarkedet, hvor dets aktier styrtdykkede fra over $50 til et lavpunkt på $25. Den seneste udvikling tyder dog på en potentiel vending for medicinalgiganten. Den 1. maj 2024 rapporterede Pfizer bedre end forventet resultater for årets første kvartal.

Deres ikke-GAAP indtjening per aktie på $0,82 overgik forventningerne med $0,31, mens en omsætning på $14,9 milliarder slog estimaterne med $980 millioner. På trods af et fald på 19,5 % år-til-år i omsætningen, forblev Pfizer optimistisk og bekræftede sin helårsindtægtsguidning på $58,5 til $61,5 milliarder og hævede sin justerede udvandede EPS-guidance til $2,15 til $2,35. Virksomheden forventer også at levere mindst $4 milliarder i nettoomkostningsbesparelser ved udgangen af 2024 fra dets tidligere annoncerede omkostningsomlægningsprogram.

Disse positive økonomiske resultater kommer midt i et udfordrende landskab, især med faldende indtægter fra Pfizers COVID-19-produkter, Comirnaty og Paxlovid. På trods af dette oplevede virksomhedens ikke-COVID-produkter operationel vækst med stærke præstationer fra Eliquis og andre nøgletilbud. Albert Bourla, administrerende direktør for Pfizer, understregede den robuste ydeevne af deres ikke-COVID-produktportefølje og fremhævede øget omsætning fra de seneste kommercielle lanceringer og erhvervede produkter.

Lad os nu, med Pfizers seneste økonomi sætter scenen, dykke ned i diagrammerne for at analysere, om virksomhedens aktie kan bryde over $30-mærket og opretholde dens genopblussen.

Det støtteniveau, der har bestået tidens tand

Et kig på Pfizers langsigtede ugentlige diagram, og det bliver tydeligt, hvordan $25 har været en stensikker støtte for aktien i mere end 10 år nu, inklusive under COVID-krakket. Også denne gang fandt aktien støtte tæt på det niveau, da den faldt til sit laveste niveau i 52 uger på $25,20 den 26. april.

Siden offentliggørelsen af sine Q1-tal er aktien steget mere end 10% tilbage fra dette niveau, hvilket må give et glimt af håb til Pfizers eksisterende aktionærer. Men bortset fra det, tilbyder det også en lavrisiko-adgang til investorer, der er bullish på aktien. De kan gå langt på nuværende niveauer i nærheden af $28 og holde et stop loss på $25.

Hvis aktien skyder op herfra har de meget at vinde, mens de kun risikerer 10-12% på denne investering.

Behøver at krydse kortsigtede modstandsniveauer for vedvarende optur

På kortsigtede 4-timers diagrammer ser Pfizers aktie usædvanligt stærkt ud lige nu med alle trendindikatorer dybt i det grønne. Aktien møder dog modstand i umiddelbar nærhed. Siden starten af året er det ikke lykkedes to gange at komme over $28,8. Desuden falder 61,8% retracement af faldet fra $34 til $25,2 også til $28,56.

For handlende, der er bullish på aktien, bør de ideelt set vente på, at den lukker over $28,8 for en dag for at tage lange positioner. Hvis det lykkes at gøre det, kan de holde et stop loss på $26,94 og køre det hele vejen op til $34.

Handlere, der er bearish på aktien, har en lavrisikoindgang her. De kan shorte aktien på nuværende niveauer på $28, mens de holder et stop-tab et par cents over $28,8. Hvis aktien begynder at falde, kan de bogføre overskud i nærheden af $25,5.

