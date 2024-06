SoftBank har næsten helt trukket sig ud af Alibaba-aktier

SoftBank siger, at det næsten helt har trukket sig ud af Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA). Aktierne i den kinesiske tech titan er stadig steget omkring 4,0 % mandag.

SoftBank har i stedet investeret i Arm

Alibaba tegner sig nu for “næsten nul” procent af den indre værdi hos SoftBank – et massivt fald fra 48% i 2020.

Det japanske konglomerat investerer nu mere aggressivt i kunstig intelligens. Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) udgør f.eks. 45 % af dens indre værdi ved skrivning. Ifølge Yoshimitsu Goto – finansdirektør i SoftBank:

Dette viser et skift til en AI-centreret portefølje. Arm er kernen i vores skift til AI og de aktiver, som os og SoftBank Vision Fund besidder.

SoftBank er i øjeblikket majoritetsejer af den britiske chipdesigner.

Alibaba vil rapportere kvartalsindtjening i morgen

SoftBank afsluttede sit regnskabsår 2023 med realiserede og urealiserede værdiansættelsestab på omkring ¥960 milliarder relateret til sin position i $BABA.

Nyheden kommer kun en dag før Alibaba er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for fjerde kvartal. Konsensus er, at den skal tjene 92 cent per aktie mod 1,15 USD per aktie for et år siden.

Forud for indtjeningsrapporten sænkede Youssef Squali – en Truist-analytiker sit kursmål på Alibaba-aktien til $113. Det tyder dog stadig på en opside på 35 % herfra.

Bemærk, at virksomheden med base i Hangzhou, Kina, også i øjeblikket betaler et udbytte på 1,18%, hvilket gør op med en anden god grund til at have det i din investeringsportefølje.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

