CleanSpark udvider i Wyoming, overhaler Riot som næststørste Bitcoin-minearbejder i USA

CleanSpark, den Nasdaq-noterede Bitcoin-minearbejder, har annonceret betydelige udvidelser af sine minedrift med banebrydende faciliteter i Wyoming.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette træk placerer CleanSpark som den næststørste Bitcoin-minearbejder i USA med markedsværdi og overgår Riot Platforms, hvis aktie er gået tilbage i ni dage i træk, selvom analytikere hos HC Wainwrite er positive over det. Marathon Digital Holdings er den største kryptominer i USA med markedsværdi på 5,8 milliarder dollar.

To nye Bitcoin-minefaciliteter kommer til Wyoming

Copy link to section

Den første CleanSpark Bitcoin-minefacilitet i Wyoming er placeret i Cheyenne, og den forventes at være operationel ved udgangen af året.

Virksomheden har sikret sig 75 megawatt (MW) strømkontrakter i Wyoming, med 30 MW dedikeret til at køre S21 immersion XP applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC’er).

Dette initiativ forventes at øge CleanSparks hash-rate med 2 exahashes pr. sekund (EH/s).

Derudover søger virksomheden aktivt yderligere strømkilder til det nye websted for at forbedre dets minedrift.

CleanSpark er også i gang med at erhverve et andet sted i Wyoming, som vil udnytte de resterende 45 MW af kontrakteret strøm. Denne side forventes at bidrage med yderligere 3 EH/s til virksomhedens hashrate, når den er operationel.

CleanSpark gør fremskridt med at lukke den underliggende ejendom for denne anden facilitet, hvilket understreger dens forpligtelse til at udvide sit fodaftryk i Wyoming.

Administrerende direktør Zach Bradford udtrykte entusiasme for udvidelsen og fremhævede Wyomings støttende holdning til kryptovalutaindustrien.

I en pressemeddelelse sagde Bradford, at CleanSpark var begejstret for at ekspandere i en stat, der så offentligt støtter Bitcoin-mineindustrien, især efter at University of Wyoming annoncerede lanceringen af sit Bitcoin Research Institute og senator Lummis introducerer BITCOIN Act.

CleanSpark udvider også til Tennessee

Copy link to section

Ud over sine Wyoming-projekter udvider CleanSpark til Tennessee gennem opkøbet af GRIID Infrastructure i en aftale på $155 millioner, der vil tilføje over 400 MW kapacitet i løbet af de næste to år.

Købet inkluderer også en co-location i New York, hvilket yderligere udvider CleanSparks operationelle base.

CleanSpark har gjort betydelige fremskridt med at udvide sine aktiviteter i år. I februar tilføjede virksomheden en ny facilitet i Georgia til sine eksisterende seks steder og gik ind i Mississippi med tre nøglefærdige operationer.

I juni havde det øget sine faciliteter i Georgien til i alt tolv, hvilket afspejler dens hurtige vækstbane. Alene i løbet af juni udvindede CleanSpark 445 Bitcoin, hvilket bidrog til et årligt samlet beløb på 3.614 BTC.

Pr. 30. juni rapporterede selskabet at have 6.591 BTC efter at have solgt 8.06 BTC i løbet af måneden.

CleanSparks ekspansionsbestræbelser fremhæver dens strategiske tilgang til at skalere sin Bitcoin-minedrift, udnytte gunstige regulatoriske miljøer og betydelige investeringer i infrastruktur.

Denne vækst styrker ikke kun sin position i branchen, men understreger også dens forpligtelse til at drive innovation og effektivitet inden for cryptocurrency minedrift.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.