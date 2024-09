Jesper Koll – en ekspertdirektør for Monex Group er åben for at “begynde at købe Japan”, efter at benchmark Nikkei 225 faldt mere end 12% i mandags.

Japanske aktier oplevede deres værste dag siden “den sorte mandag” i 1987, da yenen noterede et nyt år-til-dato højeste niveau på 142,09 over for den amerikanske dollar i dag.

En del af svagheden i Nikkei 225 kan have været relateret til de globale fonde, der flyttede for at mindske risikoen for deres portefølje midt i bekymringen om en truende amerikansk recession. Benchmark-indekset er nu i minus for året efter at have tabt mere end 20 % i alt over de seneste fire uger.

Alligevel er Jesper Koll fortsat positiv over for udsigterne for japanske aktier.

Hvorfor er Jesper Koll optimistisk på japanske aktier?

Jesper Koll nævnte øgede investeringer, højere ejendomspriser og forbedringer i kapitalforvaltning samt corporate governance for sit konstruktive syn på japanske aktier trods den seneste uro.

Han var enig i, at en stærkere yen kunne resultere i nedjusteringer af indtjeningen, men sagde, at de økonomiske fundamentale forhold i Japan forbliver “meget, meget mere solide”.

Jesper Koll-eksperten citerede fortsat vækst i indenlandske erhvervsinvesteringsudgifter og potentielt fald i arbejdsløsheden og mærkede den opgående sols land som “nedgangssikker” i sit interview med CNBC i dag.

Sådanne styrker vil i sidste ende begynde at afspejle sig positivt på landets kapitalmarkeder, tilføjede han.

UBS Global Wealth er uenig med Jesper Koll

I sidste uge hævede Bank of Japan sin styringsrente til det højeste niveau siden den globale finanskrise. Centralbanken annoncerede også planer om at reducere tempoet i køb af statsobligationer, hvilket gav Yenen yderligere styrke.

På den økonomiske baggrund har Kelvin Tay – den regionale investeringschef hos UBS Global Wealth et syn på japanske aktier, der står i skarp kontrast til Jesper Kolls.

Han sammenlignede investering i Japan i øjeblikket med at fange en faldende kniv i et separat interview med CNBC mandag.

Den eneste grund til, at det japanske marked er steget så kraftigt i de sidste to år, er, at den japanske yen har været meget, meget svag. Når det vender, skal du ud. Jeg tror, de alle er ved at komme ud lige nu.

Yenen er steget kraftigt efter BOJ-renteforhøjelsen fra sit laveste niveau i 38 år på 162 til en højere på 142 i morges.

