Venezuela blokerer Binance-adgang midt i valguroligheder

Venezuelanere er blevet udelukket fra at handle på Binance. Kryptobørsen er i øjeblikket blokeret sammen med flere andre platforme, da landets seneste valgresultater har skabt kaos.

Ifølge Binances Latinamerika-fokuserede X-konto har børsen været udsat for adgangsbegrænsninger. Indlægget den 10. august fremhævede, at denne blokering ikke var begrænset til Binance, men også påvirkede andre enheder, der opererede i landet.

Midler forbliver sikre

Restriktionerne trådte oprindeligt i kraft den 9. august, som bekræftet af den lokale anticensurorganisation VE sin Filtro på dagen.

Ifølge organisationen er der sat en “DNS-blokering” på plads. Begrænsningerne påvirkede også børsens mobilapplikation.

🚨 Bloqueado Binance en CANTV 🚨



Esta noche detectamos un bloqueo DNS al exchange de criptomonedas @Binance, el cual afecta el normal funcionamiento de su web y su aplicación móvil.



El bloqueo fue detectado por primera vez a las 8:15 PM de hoy #9Ago pic.twitter.com/aivmVT2VNi — VE sin Filtro (@vesinfiltro) August 10, 2024

Begrænsninger på Binance faldt sammen med tidligere rapporter om, at den sociale medieplatform X også var blevet blokeret. Venezuelas præsident Nicolás Maduro anklagede Elon Musk for at fremme uroligheder i nationen via X, før han beordrede 10-dages blokering.

Der er dog ingen officielle meddelelser om Binance, og hvorfor det var blevet blokeret. Der er heller ingen bekræftelse, hvis spærringen er begrænset til de 10 dage, som det er tilfældet med X.

I øjeblikket har kryptobørsen forsikret sine kunder om, at midler på platformen forbliver upåvirket, og tilføjer, at situationen blev overvåget, og at børsen søger at løse situationen “på den bedste og hurtigste måde muligt.”

Flere venezuelanere har rapporteret, at de bruger VPN’er til at omgå blokeringen, en taktik brugt af kryptoopfindere på tværs af flere jurisdiktioner, der har begrænset adgang til kryptoplatforme. VE sin Filtro anbefalede også dette.

Som tidligere rapporteret af Invezz, har brugere i Indien brugt denne tilgang til at handle på begrænsede platforme, herunder Binance, som svar på Financial Intelligence Units blokering.

En nation i krise

Venezuelanere har længe vendt sig til kryptovalutaer, da landets økonomi har været plaget af inflation.

Lokalbefolkningen har typisk benyttet Binances peer-to-peer service, som giver brugerne mulighed for at veksle kontanter til kryptovalutaer direkte med hinanden. Men det har ikke været uden udfordringer.

Sidste år droppede kryptobørsen Banco de Venezuela, en af de største bankinstitutioner i Venezuela, fra sin peer-to-peer platform. I øjeblikket understøttes kun private banker som Banplus og BBVA Provincial.

De seneste restriktioner stammer fra bredere politisk uro i Venezuela mellem Venezuelas præsident Nicolas Maduro og hans valgrival Edmundo González. Venezuelas valgmyndighed erklærede Maduro som vinder, men González hævder, at hans partis resultater afslører, at han er vinderen med cirka 70 % af stemmerne for ham.

En meningsmåling om det kryptobaserede forudsigelsesmarked Polymarket hældede også til fordel for González.

I mellemtiden fortsætter nationen med at udnytte kryptovalutaer til at afbøde virkningerne af en svindende økonomi og presset fra amerikanske sanktioner. Tidligere på året kom der rapporter om, at Venezuelas PDVSA, verdens femtestørste olieeksportør, udnyttede Tethers USDT til brændstofeksport.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.