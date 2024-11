Starbucks gennemgår et lederskifte, da det kæmper med faldende salg og kundernes utilfredshed.

Brian Niccol, den nyudnævnte chef for kaffekæden, har skitseret en plan for at forenkle virksomhedens menu og revurdere sin prisstrategi.

Tiltaget kommer, da det globale salg faldt med 7 % mellem juli og september 2024, med nedturen mest udtalt i Kina, hvor salget faldt med 14 %.

Kaffegiganten kæmper også med kritik relateret til personaleproblemer, lange køer og virkningen af sociale mediekampagner knyttet til Israel-Gaza-konflikten.

Et af Niccols primære mål er at imødegå kundefrustrationer, som omfatter en kompleks menu og overfyldte butikker.

Virksomheden planlægger at strømline sine tilbud, hvilket gør det nemmere for kunderne at navigere og reducere forberedelsestiderne for personalet.

Niccol fremhævede behovet for at “forfine mobil ordre og betal” for at forhindre flaskehalse i myldretiden.

Flytningen har til formål at forbedre den overordnede kundeoplevelse, især i mere travle perioder.

Kinas afmatning påvirker Starbucks’ globale resultater?

Salgsfaldet i Kina har ramt Starbucks hårdt, hvilket afspejler bredere økonomiske udfordringer i regionen.

Salgsfaldet på 14 % på dette marked bidrog væsentligt til virksomhedens globale fald på 7 %.

Den økonomiske afmatning i Kina har presset forbrugernes forbrug, hvilket gør det svært for Starbucks at fastholde sit salgsmomentum.

Selskabets ledelse erkendte, at de trods øgede investeringer ikke formåede at modvirke den nedadgående tendens i kundetrafikken.

Starbucks’ operationelle forhindringer

Sammen med menuens kompleksitet kæmper Starbucks med personalemangel, som har bremset servicen forskellige steder.

Disse udfordringer har forårsaget kundernes utilfredshed, især i travle tider, hvor køerne kan strække sig lange.

Virksomhedens bestræbelser på at fastholde og tiltrække medarbejdere har endnu ikke fuldt ud løst disse problemer, som fortsat påvirker butiksoplevelsen.

Selskabets beslutning om at suspendere finansielle prognoser for 2025 fremhæver usikkerheden på det nuværende marked.

Med aftagende salg og øgede omkostninger står Starbucks over for betydelige udfordringer med at stabilisere sin forretning.

Denne meddelelse førte til et fald på 4% i aktiekursen, hvilket afspejler investorernes bekymringer over kaffegigantens evne til at navigere i disse udfordringer.

Starbucks forventes at offentliggøre detaljerede økonomiske resultater i næste uge, som kan give yderligere indsigt i dets genopretningsstrategi.

Hvilke andre faktorer påvirker Starbucks?

Starbucks har også været udsat for tilbageslag over et opslag på sociale medier fra en amerikansk-baseret fagforening, som udtrykte støtte til Palæstina efter Hamas’ angreb den 7. oktober.

Virksomheden tog hurtigt afstand fra udtalelsen og understregede, at stillingen ikke afspejlede dens officielle holdning.

På trods af fjernelsen af opslaget gik det viralt og udløste opfordringer til boykot og protester.

Hændelsen har skabt yderligere PR-udfordringer for Starbucks, især i regioner, hvor konflikten har øget følsomheden.

Brian Niccol, tidligere administrerende direktør for Chipotle, blev hentet ind for at lede Starbucks gennem disse turbulente tider. Hans plan om at pendle ofte fra Californien til Seattle har tiltrukket sig kritik, især i betragtning af Starbucks’ holdning til miljøansvar.

Niccols forgænger, Laxman Narasimhan, havde forsøgt at introducere nye menupunkter og fremskynde servicen før hans afgang efter blot 18 måneder.

Lederskabsovergangen markerer en kritisk periode for Starbucks, da det søger at genvinde kundernes tillid og forbedre sin operationelle effektivitet.