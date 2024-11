Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Boeing Co. planlægger en betydelig kapitalforhøjelse for at øge likviditeten, målrettet over 15 milliarder dollars gennem en kombination af aktier og konvertibel gæld.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Efter de seneste økonomiske tilbageslag, sigter den Arlington-baserede virksomhed på at stabilisere sin investeringsgrad og håndtere de økonomiske krav forårsaget af en langvarig strejke, kontraktafvisninger og en kæmpende fremstillingsproces.

Advertisement

Transaktionen, der potentielt starter den 28. oktober, modtog US Securities and Exchange Commission godkendelse den 23. oktober for op til $25 milliarder i aktie- og gældssalg, hvilket giver Boeing yderligere muligheder, hvis efterspørgslen stiger.

Boeings økonomiske udfordringer er eskaleret, hvilket har fået det til at søge 15 milliarder dollars i ny finansiering.

Den planlagte forhøjelse, en af de største siden SoftBanks T-Mobile-salg i 2020, kan stige yderligere baseret på markedets efterspørgsel.

Virksomheden vil bruge denne kapital til at opretholde driften, finansiere genstart af fabrikken og bevare sin kreditvurdering af investeringskvalitet, som står over for potentielle nedgraderinger på grund af igangværende likviditetsforbrænding.

Kapitaltilførslen vil involvere egenkapital og gæld, der kan konverteres til aktier, hvilket giver Boeing fleksibilitet til at justere afhængigt af investorernes interesse.

Boeing har mobiliseret sine rådgivere for at sikre investorer, med overvejelser i gang om den præcise timing og struktur.

Mens luft- og rumfartsgiganten navigerer økonomisk pres, sigter flytningen på at opretholde kritiske operationer og investorernes tillid.

US Securities and Exchange Commission gav Boeing godkendelse for op til 25 milliarder dollars i aktie- og gældsudstedelse.

Denne godkendelse giver Boeing spillerum til at udvide sin fundraising, hvis det er nødvendigt.

Bank of America-analytikere forudsagde en potentiel kapitalrejsning mellem $18 milliarder og $20 milliarder, hvilket tilføjer strategisk fleksibilitet, efterhånden som Boeing administrerer eskalerende omkostninger.

Boeing forventer en likviditetsstrøm på 4 milliarder dollars for fjerde kvartal, hvilket kulminerer med cirka 14 milliarder dollars i frie kontanter for året.

Fortsat kontantforbrænding forventes gennem første halvdel af 2025, da Boeing øger produktionen af sit 737 Max jetliner.

Tilførslen af midler vil afbøde det øjeblikkelige økonomiske pres, samtidig med at fabrikkens drift og leverandørbetalinger opretholdes.

Reduktioner af arbejdsstyrke og kontrakttilbageslag

Copy link to section

Økonomiske vanskeligheder har drevet Boeing til at gennemføre nedskæringer i arbejdsstyrken med målet om en reduktion på 10 %.

De seneste strejker og kontraktafvisninger, herunder arbejdernes afskedigelse af et tilbud om lønstigning på 35 %, har forværret virksomhedens operationelle forhindringer.

Administrerende direktør Kelly Ortberg har indikeret potentielle afskedigelser i ledelsen og ledelsen, da Boeing søger at reducere omkostningerne og strømline omkostningerne.

CEO Ortberg er i gang med en omfattende porteføljegennemgang for at optimere Boeings ressourcer og stabilisere sin forretning.

Dette inkluderer re-evaluering af Starliner rumkapselprogrammet og andre underpræsterende aktiver. En endelig beslutning om effektiviseringstiltag forventes ved årets udgang som led i en bredere indsats for at reducere langfristede forpligtelser.