Kinas centralbank, People’s Bank of China (PBOC), har annonceret udvidelsen af sine pengepolitiske værktøjer ved at indføre en direkte omvendte genkøbsaftaler (repos-facilitet).

Dette månedlige værktøj vil give banker og ikke-bankinstitutioner mulighed for at låne mod statsobligationer, lokale stats- og virksomhedsobligationer, med aftaler, der er sat til at vare i højst et år.

Indførelsen af direkte omvendte genkøbsaftaler (reposer) med primærhandlere markerer den seneste indsats fra centralbankens side for at finjustere sin indflydelse på markedets låneomkostninger og tilføre stabilitet i Kinas banksektor.

Anlægget starter på mandag.

PBOC’s mål er at sikre et rimeligt niveau af likviditet i det finansielle system, der hjælper med at afbøde sæsonbestemte stigninger i kontantefterspørgslen, især når årets udgang nærmer sig.

Lindring af likviditetspresset midt i en stigning i obligationsudstedelsen

Kina forventes at øge udstedelsen af statsobligationer for at finansiere yderligere udgifter og refinansiere den lokale statsgæld, hvilket giver anledning til bekymring om potentielt likviditetspres på interbankmarkedet.

Det nye værktøj, som giver mulighed for langsigtede likviditetsindsprøjtninger, er veltimet til at hjælpe med at absorbere markedspåvirkningen af denne forventede stigning i udbuddet af obligationer.

“Overordnet repo har en underliggende udveksling af obligationer, hvilket giver banker mulighed for at frigøre langsigtet likviditet,” sagde Becky Liu, leder af Kinas makrostrategi hos Standard Chartered Bank i en Bloomberg-rapport.

Dette vil hjælpe PBOC med at forberede bankerne på en forventet stigning i udstedelse af statsobligationer.

Da kommercielle banker er de primære købere af disse obligationer, vil det direkte omvendte repo-værktøj være med til at sikre tilstrækkelig likviditet, selvom flere obligationer sælges for at finansiere stimuleringsforanstaltninger.

Markedsobservatører ser denne udvikling som en del af PBOC’s bredere skift mod en mere sofistikeret og markedsdrevet pengepolitisk ramme.

Kinas benchmark-renter viste kun lidt reaktion på nyheden, selvom offshore-yuanen svækkedes lidt over for dollaren.

Helt omvendt repo: tilpasning til globale centralbanker

Indførelsen af direkte reverse repoer er en del af en bredere fornyelse af PBOC’s tilgang til likviditetsstyring.

Centralbanken har bevæget sig væk fra at stole på den mellemfristede udlånsfacilitet (MLF) som et primært rentefastsættelsesværktøj, i stedet for at favorisere kortsigtede instrumenter som den syv-dages omvendte repo for at give klarere signaler til markedet.

Dette skift placerer PBOC tættere på praksis fra sine globale modparter, hvilket muliggør mere præcis kontrol over markedets låneomkostninger og likviditetsforhold.

Det nye direkte repo-værktøj forventes at sidde et sted mellem den kortere syvdages omvendte repo og den langsigtede MLF, hvilket tilbyder en likviditetsløsning på mellemlang sigt.

Ved at tilbyde 3- til 6-måneders direkte repo-aftaler sigter PBOC mod at give mere fleksibilitet i sine operationer og samtidig afhjælpe finansieringsstress i banksektoren, som står over for betydelige MLF-løbetider i de sidste måneder af 2024.

Ifølge Bloomberg har Kina omkring 1,45 billioner yuan (204 milliarder USD) af MLF-lån, der udløber i november og december, hvilket gør timingen af dette værktøj afgørende for markedsstabiliteten.

Nyt værktøj til at hjælpe banker med at håndtere kontantbehov

Kinas finansielle institutioner forbereder sig på, hvad der kan blive en særlig stram årsafslutning, hvor sæsonbetinget kontantefterspørgsel sandsynligvis vil stige.

Derudover er der fortsat usikkerhed om potentialet for yderligere finanspolitisk stimulans, som kan komme i form af yderligere statslån og obligationsudstedelse.

At sikre tilstrækkelig likviditet på markedet er afgørende for at opretholde det økonomiske momentum, især da Kina fortsat kæmper med en svag indenlandsk efterspørgsel og en igangværende krise i ejendomssektoren.

Politikere har allerede indført en bred stimuluspakke, herunder rentesænkninger og reduktioner i bankernes reservekrav.

Disse foranstaltninger sigter mod at støtte et opsving i den økonomiske aktivitet, men likviditetsbegrænsninger er fortsat et problem.

Pengemarkedsindikatorer har blinket advarselstegn om, at nogle institutioner allerede underfinansierer stress.

Det nye repoværktøj forventes at lette dette pres ved at sikre, at banker kan få adgang til likviditet til at opfylde deres behov, samtidig med at der frigøres kontanter til obligationskøb.

Selvom det direkte omvendte repo-værktøj sandsynligvis vil reducere presset på bankerne, kan introduktionen også signalere en lavere sandsynlighed for yderligere nedskæringer af reservekravsforholdet (RRR) på kort sigt.

Frances Cheung, en strateg hos Oversea-Chinese Banking Corp, bemærkede, at fleksibiliteten fra direkte reverse repoer gør det mindre nødvendigt for PBOC at stole på andre politiske værktøjer, såsom RRR-nedskæringer, til at styre likviditeten.