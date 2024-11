McDonald’s Q3-indtjening i dag: vil E. coli-krisen påvirke indtægtsudsigterne?

McDonald’s forbereder sig på at afsløre sin indtjening for tredje kvartal denne tirsdag, hvor analytikere forventer blandede resultater, da kæden står over for løbende udfordringer.

I lyset af et nyligt E. coli-udbrud forbundet med deres Quarter Pounder-burger, er McDonald’s-salget blevet påvirket af en midlertidig tilbagetrækning nogle steder i USA.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identificerede for nylig slibede løg som en potentiel synder i udbruddet, selvom kædens friske oksekød er blevet ryddet.

McDonald’s har bekæmpet afmatninger i forbrugerforbruget på verdensplan, intensiveret af inflationspres, med analytikere, der kun forudsiger beskedne fremgang i sit indenlandske salg.

Her er, hvad du kan forvente af fastfood-gigantens kommende rapport.

Analytikernes forventninger til 3. kvartals indtjening

Indtjening pr. aktie (EPS): Analytikere undersøgt af LSEG forventer en EPS på $3,20, hvilket afspejler McDonald’s stabile marginer på trods af udbruddet.

Omsætningsprognose: Omsætningen forventes at nå op på 6,82 milliarder dollars, understøttet af salgsvækstinitiativer, især på det amerikanske marked.

I USA har McDonald’s implementeret strategier for at tiltrække værdibevidste forbrugere ved at introducere 5 $ combo måltider, lanceret i juni.

Dette træk forventes at drive en stigning på 0,5% i samme butikssalg på hjemmemarkedet, hvilket kompenserer lidt for faldende efterspørgsel i udlandet.

StreetAccount-estimater indikerer et samlet fald på 0,6 % i same-store-salget på grund af svagere international efterspørgsel, især i Europa og Asien, hvor inflationspres har påvirket diskretionære udgifter.

McDonald’s fjernede midlertidigt Quarter Pounder fra de berørte forretninger, efter at CDC kædede E. coli-udbruddet sammen med slibede løg.

Sundhedsmyndighederne har udelukket friske oksekød som kilden, men hændelsen, som ramte 75 personer og resulterede i et dødsfald, har negativt påvirket forbrugernes tillid og salg.

McDonald’s har nu genindført varen, dog uden løg, i håb om at berolige forbrugerne og genoprette trafikken i berørte områder.

Aktierne i McDonald’s er faldet med 6% siden nyheden om udbruddet, og forbliver uændret for året midt i de løbende driftsmæssige udfordringer.

Med en markedsværdi på omkring 210 milliarder dollars afspejler fastfood-kædens resultater investorernes forsigtige udsigter midt i en bredere økonomisk usikkerhed.

McDonald’s reaktion på inflationspres har fokuseret på værditilbud, især på højinflationsmarkeder som USA, hvor forbrugerne foretrækker billigere måltider.

Det værdidrevne menuinitiativ kan hjælpe med at modvirke en svækket efterspørgsel globalt, da inflation presser forbrugerne til at søge overkommelige muligheder, når de spiser ude.