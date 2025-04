Amerikanske aktier led et kraftigt udsalg torsdag, da præsident Donald Trumps seneste runde af toldsatser rejste frygten for en global handelskrig og økonomisk afmatning.

S&P 500 dykkede mere end 4 %, hvilket markerede den værste dag siden september 2022 og skubbede den tilbage til korrektionsområdet.

Dow Jones Industrial Average tabte 1.500 point eller 3,6 %, mens Nasdaq Composite styrtdykkede med 5,5 %, da investorerne forsøgte at vurdere følgerne af de nye handelspolitikker.

Toldsatserne, som blev annonceret onsdag, pålægger en basisafgift på 10 % på al import, med væsentligthøjere satser for vigtige handelspartnere — 54 % for Kina, 20 % for EU og 46 % for Vietnam.

Teknik- og detailaktier er hårdest ramt – Apple, Nike-aktier hårdest ramt

Multinationale selskaber med betydelig eksponering over for import bar hovedparten af ​​markedsruten.

Apple, der producerer de fleste af sine iPhones i Kina, faldt 8,7%, mens Amazon og Meta Platforms faldt med henholdsvis 8,8% og 8%.

HP Inc. led et af de største tab i sektoren med et fald på 16 %.

Wedbush-analytiker Dan Ives sagde, at teknologiaktier “klart vil være under stort pres på denne meddelelse, da bekymringerne om ødelæggelse af efterspørgslen, forsyningskæder og især Kina/Taiwan-delen af ​​tarifferne.”

Detailhandlere stod også over for kraftige fald, da højere takster truede fortjenstmargener og forbrugerforbrug.

Nike faldt 12 %, mens Dollar Tree og Five Below faldt med henholdsvis 8 % og 29 %.

Fabrikker i Vietnam lavede omkring 50 % af Nike-fodtøjet og 28 % af dets beklædningsprodukter i regnskabsåret 2024.

Lululemon Athletica og Deckers Outdoor, som er stærkt afhængige af asiatisk produktion, faldt 13 % og 17 %.

Bankaktier blev ikke sparet på, da frygten for en økonomisk afmatning og svagere udlånsforhold sendte aktierne ned.

Bank of America faldt 9,3%, JPMorgan Chase tabte 6,5%, og Wells Fargo faldt 8%.

Halvleder- og el-aktier kæmper trods forsikringer fra Det Hvide Hus

På trods af, at Det Hvide Hus præciserede, at Taiwan ville blive fritaget for de nye tariffer på halvledere, oplevede chipproducenterne stadig stejle fald.

Nvidia faldt 5,2%, Advanced Micro Devices tabte 5%, og Qualcomm faldt 6,7%.

Tesla, som var samlet i onsdags efter rapporter om, at CEO Elon Musk kunne træde væk fra sin regeringsrådgivende rolle, vendte kursen og faldt 5,7%.

Producenten af ​​elbiler har allerede været under pres efter et fald på 13 % i første kvartals leverancer, der i vid udstrækning savner analytikernes forventninger.

Markedsvolatilitetsstigninger, analytikere advarer om glidning til 5.200-5.400 interval

Det stejle salg har forstærket bekymringen for, at den amerikanske økonomi er på vej mod en recession.

S&P 500’s fald skubbede det tilbage til korrektionsområdet, et fald på mere end 10 % fra dets seneste højdepunkt.

Investorer holder nøje øje med, om indekset kan holde det kritiske 5.500-niveau, hvor analytikere advarer om et potentielt yderligere fald til intervallet 5.200-5.400.

“Det værst tænkelige scenarie for tariffer er blevet til virkelighed, og markederne var ikke forberedte på det,” sagde Mary Ann Bartels, chefinvesteringsstrateg hos Sanctuary Wealth.

“Dette har udløst en skarp risiko-off-reaktion, og vi kan se yderligere 5-10% nedadgående, hvis støtteniveauet ikke holder.”

CBOE Market Volatility Index (VIX), bredt set som Wall Streets frygtmåler, steg til 27, hvilket afspejler den øgede usikkerhed, der griber de finansielle markeder.

Efterhånden som salget bliver dybere, vil investorerne rette opmærksomheden mod fredagens US Nonfarm Payrolls-rapport, som kan give yderligere fingerpeg om de økonomiske udsigter og Federal Reserves politiske reaktion.