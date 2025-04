Oliepriserne synker til over 4-års lave på grund af tariffer; OPEC+ i en lage?

Oliepriserne faldt til det laveste niveau i over fire år fredag, efter at Kina tidligere på ugen indførte gengældelsestold som svar på amerikanske handelsforanstaltninger.

I en markant eskalering af den igangværende handelskrig har Kina annonceret sin beslutning om at indføre yderligere told på 34 % på alle varer importeret fra USA.

Dette skridt, der skal træde i kraft den 10. april, kommer som en direkte reaktion på Donald Trump-administrationens nylige beslutning om at hæve toldbarrierer til deres højeste niveauer i over et århundrede.

Det globale samfund har forberedt sig på en handelskrig, hvor nationer over hele verden har forberedt gengældelsesforanstaltninger mod USA’s protektionistiske politik.

Trump-tariffer sender chokbølger

Copy link to section

Indførelsen af ​​disse tariffer har sendt chokbølger gennem de globale finansielle markeder, hvilket har ført til et markant dyk i investorernes tillid og et kraftigt fald i aktiekurserne.

Handelskrigen, initieret af USA, har forstyrret globale forsyningskæder og skabt usikkerhed i det internationale handelsmiljø.

De eskalerende spændinger mellem verdens to største økonomier har givet anledning til bekymring over en potentiel global recession og har foranlediget opfordringer til en deeskalering af handelskonflikten.

I skrivende stund var Brent-råoliefutures på den interkontinentale børs på $65,05 pr. tønde, et fald på 7,3%.

West Texas Intermediate-råolie på New York Mercantile Exchange faldt 8% til $61,68 pr. tønde.

Begge benchmarks faldt til deres laveste siden midten af ​​COVID-19-pandemien i april 2021.

Kontrakterne var også på vej til deres værste tab i procent i over to år.

Source: Commerzbank Research

Yderligere svækkelse af olieefterspørgslen

Copy link to section

“Der er bekymring for, at taksterne vil føre til en yderligere svækkelse af olieefterspørgslen, især da Kina er særligt hårdt ramt af de gensidige tariffer,” sagde Carsten Fritsch, råvareanalytiker hos Commerzbank AG, i en rapport.

Fritsch tilføjede:

Hvis de andre lande reagerer på de amerikanske toldsatser med modtold, kan det sætte gang i en spiral af toldsatser, der vil lægge endnu mere pres på efterspørgslen.

Den globale handelskrig er næsten uundgåelig på grund af Kinas aggressive reaktion på amerikanske toldsatser.

Denne konflikt vil kvæle økonomisk vækst og reducere efterspørgslen efter essentielle råvarer, herunder råolie og raffinerede produkter.

I sidste ende vil der ikke være nogen vindere i denne handelskrig, mener Saxo Banks chef for råvarestrategi, Ole Hansen.

Det er vigtigt at bemærke, at amerikanske raffinaderier ikke er underlagt tariffer på råolie importeret fra Canada og Mexico, da energiimport er fritaget for told.

“Efterspørgslen efter canadisk olie kan ikke desto mindre falde på kort sigt, da amerikanske raffinaderier tilsyneladende har fremrykket indkøb i forventning om told,” sagde Commerzbanks Fritsch.

Amerikansk råolieimport fra Canada steg 11 % i den sidste rapporteringsuge og nåede det højeste punkt siden begyndelsen af ​​januar, som rapporteret af US Energy Information Administration.

OPEC+ i en trang position

Copy link to section

Oliens tilbagegang er blevet yderligere intensiveret af Organisationen af ​​olieeksporterende lande og allieredes beslutning om at øge produktionen kraftigt i maj.

Otte medlemmer af OPEC+-alliancen besluttede på et ministermøde torsdag at øge olieproduktionen med 411.000 tønder om dagen i maj, ifølge en officiel erklæring.

De otte medlemmer, inklusive Saudi-Arabien og Rusland, er planlagt til at afvikle noget af deres frivillige produktionsnedskæring på 2,2 millioner tønder om dagen i april.

Denne måned vil kartellet øge olieproduktionen med 135.000 tønder om dagen efter måneders forlængelse af de frivillige produktionsnedskæringer.

OPEC+-beslutningen fremstår som uventet i betragtning af det markante fald i oliepriserne torsdag.

I pressemeddelelsen begrunder OPEC+ flytningen ved at fremhæve de vedvarende positive markedsudsigter og de fremherskende sunde fundamentals.

“Det er muligt, at beslutningen blev truffet, før USA’s præsident Trump sendte oliepriserne styrtdykket med sine toldmeddelelser,” sagde Fritsch.

I dette tilfælde kunne den tidligere prisstigning til 75 USD have været vildledende, da det primært skyldtes risikoen for sanktioner.

På mange måder virker torsdagens beslutning fra OPEC+ nu, som om den skal tages op igen. Kartellet vil ikke være fortrolig med oliepriserne på omkring $60 pr. tønde.

Det bliver interessant at se, hvad OPEC’s næste skridt er, i betragtning af at det sagde torsdag, at udbudsforøgelsen kunne “sættes på pause eller vendes afhængigt af skiftende markedsforhold”.