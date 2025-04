Pandoras ledelse i ‘chok’, da Trump annoncerer 37% told på Thailand

Pandora A/S (CPH: PNDORA) har tabt mere end 15% i de seneste sessioner, efter at den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede nye toldsatser på Thailand, der var langt over selskabets forventninger.

Thailand er det sted, hvor Pandora i øjeblikket laver de fleste af sine luksussmykker.

Trumps tariffer kan give problemer for det danske firma, da USA tegnede sig for mere end 30 % af dets samlede salg i 2024.

I forhold til deres højeste år-til-dato er Pandora-aktierne faldet omkring 35% i skrivende stund.

Pandora havde forventet betydeligt lempelige takster

Pandora-aktien oplever pres, da takstmeddelelsen var noget af en overraskelse for dets investorer.

I februar, da det overkommelige luksusmærke rapporterede sine økonomiske resultater for fjerde kvartal, sagde dets ledelse, at forventningerne var, at USA skulle annoncere en 10%-told på Thailand – det var i hvert fald virksomhedens basisscenarie.

Den amerikanske præsident Trump chokerede dog Pandora med en told på 37% på det sydasiatiske land på “Liberation Day”, som selskabet nu forudser kan sænke sin omsætning med mere end 175 millioner dollars.

Det svarer til omkring et 4,0% hit til omsætningen, da Pandoras toplinje kom på 4,42 milliarder dollar sidste år.

Efter det seneste fald handler det danske firma nu til en kurs, der sidst er set i slutningen af ​​2023.

Andre luksusmærker tager imod Trump-toldsatser

Bemærk, at Pandora ikke er det eneste europæiske luksusmærke, der forventes at få et meningsfuldt hit på grund af Trump-tariffer.

Faktisk vil flere andre navne i det rum føle smerten, ifølge Citi-analytikere.

Det skyldes, at USA længe har været en vigtig drivkraft for vækst for luksusprodukter.

Imidlertid vil størstedelen af ​​luksusmærker ty til at overføre de højere omkostninger relateret til Trump-tariffer til slutforbrugeren, hvilket kan resultere i et væsentligt hit for deres produkters samlede efterspørgsel, fortalte investeringsselskabet kunderne i et forskningsnotat i dag.

Bortset fra Pandora forventer Citi, at især Birkenstock og Brunello Cucinelli tager skaden på grund af Trumps handelspolitik.

LVMH kan være en vinder midt i toldanfald

På den anden side forventer investeringsselskabet, at europæiske luksusmærker med relativt lavere omsætningseksponering mod USA vil vise sig som vindere midt i toldanfaldene.

De, der er positioneret til at se mere beskedne afgifter på grund af mere lokaliseret produktion, kan også ende med at vinde andel midt i det nye tarifmiljø, tilføjede det.

Disse omfatter det franske luksushus LVMH, det britiske mærke Burberry og det italienske modemærke Moncler.

Derudover udbetaler disse tre virksomheder i øjeblikket også et udbytte, hvilket gør dem endnu mere spændende at eje midt i den nyligt gryende frygt for en recession i den bagerste halvdel af 2025.

Når det er sagt, har kun LVMH ud af disse tre i øjeblikket en konsensus “overvægtig” vurdering.