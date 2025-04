Apple fortsætter med at stå over for en massiv aktienedgang, hvor markedsværdien er faldet med næsten $640 milliarder i løbet af de seneste tre sessioner.

Da bekymringerne eskalerer over de økonomiske konsekvenser af præsident Donald Trumps aggressive toldpolitikker, faldt Apples aktier mandag yderligere 3,7 %, hvilket uddyber et tre-dages salg, der har udslettet 19 % af teknologigigantens værdi.

Mens det bredere aktiemarked viste tegn på stabilisering, forblev Apple under pres.

Analytikere advarer om, at virksomheden er meget udsat for handelsspændinger, især på grund af dens afhængighed af kinesisk fremstilling.

Kina er nu underlagt høje toldsatser på 54 %, og selvom Apple har diversificeret produktionen til Indien, Vietnam og Thailand, står disse regioner også over for toldforhøjelser under Trumps omfattende plan.

Blandt teknologisektorens “Magnificent Seven” oplever Apple de største tab.

I mandags lukkede kun Apple, Microsoft (MSFT) og Tesla (TSLA) lavere, mens Nasdaq knap nåede en stigning på 0,1 % efter sidste uges brutale dyk på 10 % – dens værste præstation i mere end fem år.

For at øge markedsangsten sagde CNBCs Jim Cramer, at han mener, at en økonomisk recession er sandsynlig på grund af de nye takster.

Han opfordrede dog investorerne til ikke at gå i panik med at sælge.

‘Større banker vil ikke svigte’

Cramer understregede, at selvom taksterne er “rigtige problemer” for den amerikanske økonomi, er det finansielle system fortsat stærkt, og han forudser ikke en gentagelse af den store recession.

“Vi tror ikke på, at hele det økonomiske system er i fare. Vi tror ikke på, at store banker vil fejle,” sagde Cramer.

Han tilføjede, at præsident Trump kunne lette markedsfrygten blot “med et pennestrøg” ved at vise en vilje til at forhandle handelsbetingelser.

Men hvis præsidenten udelukkende fokuserer på at straffe Kina i stedet for at omarbejde handelsforbindelserne, kan investorerne stå over for et “reelt problem,” advarede Cramer.

I mellemtiden mener analytikere, at Apple enten bliver nødt til at hæve produktpriserne betydeligt eller absorbere de ekstra tarifomkostninger.

UBS anslår, at prisen på Apples avancerede iPhone kan stige med omkring $350, eller omkring 30% højere end dens nuværende $1.199 pris.

Barclays-analytiker Tim Long advarer om, at undladelse af at justere priserne kan reducere Apples indtjening pr. aktie med så meget som 15%.

Der er også spekulationer om, at Apple kan omarrangere sin forsyningskæde til at importere fra lande, der står over for lavere told.

Et sådant skift ville dog tage tid, hvilket betyder, at investorer kunne se fortsat volatilitet i Apple-aktien på kort sigt.

Cramer konkluderede, at selvom aktiemarkedet måske ikke har nået bunden endnu, er der masser af nedslåede aktier, der kunne præsentere købsmuligheder.

Han rådede investorer til at være tålmodige og undgå at træffe følelsesmæssige salgsbeslutninger i denne periode med usikkerhed.

Apples dybere aktiekurs fremhæver bredere risici for amerikanske teknologigiganter, da handelsspændinger og global økonomisk usikkerhed fortsætter med at rasle investorernes tillid.