Hvordan milliardærinvestor Leon Cooperman spiller aktier midt i volatilitet

Amerikanske aktier, som repræsenteret af benchmark S&P 500-indekset, er allerede styrtet med omkring 20 % på grund af Trump-toldsatser og den efterfølgende spirende handelskrig i de seneste uger.

Alligevel er milliardærinvestor Leon Cooperman ikke helt overbevist om, at SPX har ramt en bund endnu.

“Jeg ønsker ikke at forudsige bunden. Jeg vil se markedsbunden alene,” sagde formanden og administrerende direktør for Omega Family Office i et interview med CNBC i dag.

Andre lande, herunder Kina, er allerede begyndt at annoncere gengældelsestold på amerikanske varer, hvilket også skader amerikanske aktier i skrivende stund.

Copperman køber ikke dykket i amerikanske aktier

Cooperman er fuldt ud overbevist om, at Trumps nye toldsatser på både venner og fjender er en stor “fejl”, der kan skubbe den amerikanske økonomi ud i en recession inden udgangen af ​​2025.

“Det er meget klart for mig, at præsidenten har besluttet, at den bedste måde at få inflationen på, renten ned er at tage en recession,” tilføjede han i CNBC-interviewet.

Milliardæren anbefalede investorer at forblive forsigtige i det nuværende miljø og opfordrede dem til at udnytte enhver styrke, der måtte materialisere sig på kort sigt, til at sælge.

Derudover bekræftede han, at han ikke engang køber svaghed i øjeblikket, da “Jeg stoler ikke rigtig på miljøet.”

Cooperman ser muligheden for et yderligere fald i SPX

Leon Cooperman investerer ikke i amerikanske aktier på tilbagetrækning, da han ikke er helt overbevist om, at vi har nået en bund endnu.

Faktisk bør investorer forberede sig på mere smerte, da muligheden for betydelige yderligere ulemper stadig er på bordet, hævdede han på CNBCs ” Squawk Box ” mandag.

At investere i det nuværende makroøkonomiske miljø, tilføjede milliardæren, er et risikabelt forslag, og tilføjer, “du skal bestemme, hvor meget risiko du vil tage.”

Coopermans opfattelse er anderledes end den berømte investor Jim Cramer, der har udnævnt aktier til at købe på grund af det Trump-drevne fald i de seneste uger.

For få dage siden anbefalede den tidligere hedgefondsforvalter at holde sig til indenlandske selskaber med prisfastsættelse midt i den nuværende makrobaggrund.

Trumps syn på det tolddrevne markedsudsalg

Fra november til februar fejrede de amerikanske aktier Donald Trumps tilbagevenden til Det Hvide Hus, da han generelt forventedes at gå ind for pro-business-politikker.

Men den seneste udvikling på toldfronten skubber USA mod en selvforskyldt ” økonomisk atomvinter “, ifølge milliardærinvestor Bill Ackman.

At smække betydelige og uforholdsmæssige told på importerede produkter vil “ødelægge tilliden til vores land som handelspartner,” skrev Ackman i et X-indlæg mandag.

På trods af bred kritik er præsident Trump dog stadig resolut med hensyn til toldsatser og siger: “Jeg vil ikke have, at noget [lagre] skal falde, men nogle gange er man nødt til at tage medicin for at ordne noget.”