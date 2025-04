Mens amerikanske teknologiaktier kraterer, ser eksperter et massivt potentiale i kinesiske modparter

Amerikanske teknologiaktier er blevet hårdest ramt i de seneste uger, da Trumps nye handelspolitik fortsatte med at skubbe investorer til andre sektorer og aktiver i jagten på stabilitet.

Investorer synes i stigende grad at bekymre sig om, at en global handelskrig som reaktion på de amerikanske toldsatser kan føre til en bredt funderet recession, der har en tendens til særligt at skade teknologisektoren.

Eksperter fra flere investeringsselskaber har dog et modsat syn på, hvordan man spiller de kinesiske tech-aktier i kølvandet på aktuelle makroudfordringer.

Analytikere ser Beijings teknologisektor som stærkt positioneret til at navigere i handelskrigen og tilbyde sunde afkast i løbet af de næste 12 måneder.

Hvorfor er kinesiske teknologiaktier attraktive i 2025?

Morningstars aktiestrateg Kai Wang forbliver optimistisk på kinesiske teknologiaktier, primært fordi mange af de større, mere kendte navne inden for dette område har begrænset eksponering over for Trump-tariffer.

I et forskningsnotat i sidste uge favoriserede Citi-analytiker Pierre Lau dem også, idet han citerede værdiansættelser som mere attraktive i Kina i øjeblikket end i USA.

Faktisk er pris-til-indtjening-forholdet på de kinesiske tech-aktier i skrivende stund mere end 50 % under multiplumet på de amerikanske ” Magnificent Seven ” i gennemsnit.

“Vi foretrækker indenlandsk fremfor eksport på baggrund af usikkerheder, der stammer fra højere tariffer,” fortalte han kunder i et nyligt notat, og tilføjede, at firmaet også foretrækker tjenester frem for varer og vækst frem for værdi i 2025.

Globale investorer vælger kinesisk teknologi frem for USA

Eksperter holder øje med Beijings teknologisektor, da de forventer, at fremskridt med kunstig intelligens også vil hjælpe med at låse op for betydelig yderligere opad i dets aktier.

Ifølge Citi-strateger har globale investorer i de seneste måneder satset på amerikanske teknologiaktier for at parkere deres kapital i deres kinesiske modparter i stedet.

Hele 25 % af de internationale investorer er blevet mere konstruktive over for Kinas tech-aktier, ifølge investeringsfirmaets forskningsnotat.

Dette afspejles i allokeringer til Beijing fra globale vækstmarkeders aktiefonde, som nåede et 16-måneders højdepunkt i marts, tilføjede firmaet.

To kinesiske teknologiaktier skal købes i april

Især to navne, som Citi anbefaler at eje af den førnævnte grund midt i den nuværende makroøkonomiske baggrund, omfatter Tencent og BYD.

Mens toldsatser, handelskrig og bekymringer om en potentiel økonomisk afmatning fortsætter med at tynge amerikanske teknologiaktier, er f.eks. Tencent og BYD steget godt over 35 % i løbet af de seneste tre måneder.

Tencent betaler endda et udbytte på 0,9 % ved skrivning, hvilket gør det endnu mere spændende at eje i det nuværende makromiljø.

På den anden side fortsætter BYD med at ramme nye milepæle i konkurrencen mod Tesla.

Sidste måned rapporterede den kinesiske EV-producent om langt over 100 milliarder dollars i omsætning for 2024, hvilket reelt gjorde det til et større elbilsfirma efter omsætning end TSLA.