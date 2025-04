Vigtige aktiebenchmarks vendte tilbage fra blodbadet fra de foregående sessioner, da handlende håbede, at USA ville opnå handelsaftaler og lavere told.

I skrivende stund var Dow Jones Industrial Average højere med 836 point efter at være faldet over 1.000 point på et tidspunkt i mandags.

S&P 500-indekset vandt også terræn og steg 2 % i forhold til forrige lukning.

Nasdaq Composite Index steg også mere end 2 % fra mandagens lukning.

Dow og Russell 2000 oplevede hver især tab på 0,9 % i går, S&P faldt 0,2 %, og NASDAQ opnåede en beskeden fremgang.

David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation, sagde:

Men disse tal modsiger panikken og blodbadet, der overhalede markederne.

USA’s præsident Donald Trump meddelte tirsdag på Truth Social, at han havde en produktiv telefonsamtale med Sydkoreas fungerende præsident og indikerede, at Kina også er ivrige efter at nå en aftale.

Denne udvikling følger en række udtalelser fra embedsmænd i Det Hvide Hus, der indikerer, at USA er engageret i handelsdiskussioner med sine handelspartnere.

CNBC rapporterede tirsdag, at finansminister Scott Bessent sagde, at omkring 70 lande havde henvendt sig til USA for toldforhandlinger.

Bessent bemærkede, at der kunne opnås gode aftaler, hvis solide forslag blev bragt på bordet, men at nogle tariffer kan forblive som en del af den endelige aftale.

Robert Ruggirello, investeringschef hos Brave Eagle Wealth Management, mener, at selvom tirsdagens fremgang var drevet af voksende optimisme omkring toldforhandlinger, vil investorer kræve mere konsekvente handelspolitikker for at opretholde et markedsopsving.

“Der skal være en vis udholdenhed, noget [hvor] virksomheder kan træffe langsigtede beslutninger om kapitalallokering. De skal have tillid til en konsekvent politik,” sagde Ruggirello til CNBC.

Apple-aktien stiger

Copy link to section

Bank of America-analytiker Wamsi Mohan betragter Apples faldende aktiekurs som en “forbedret købsmulighed for investorer til at eje et navn af høj kvalitet.”

Mohan forklarede, at Apples aktier er faldet cirka 25 % i år, hovedsageligt på grund af geopolitisk usikkerhed omkring Trumps tariffer og udsættelsen af ​​AI-drevne Siri-funktioner.

Tirsdag steg Apple dog med 4 % på et tidspunkt.

Analytikeren informerede kunderne i en tirsdagsnotat om, at teknologivirksomheden typisk ser gevinster i de 12 måneder efter en begivenhed, der sænker dets pris-til-indtjening-forhold.

Mohan udtalte, at den potentielle eskalering af toldsatser med Kina kunne være en mere væsentlig trussel mod Apple end Wall Streets konsensus skøn.

Apple kan mindske nedadrettede risiko ved at træffe foranstaltninger såsom at flytte produktionen til Indien, justere priserne, ændre tempoet i produktudgivelser og optimere sin forsyningskæde.

Broadcom springer

Copy link to section

Broadcom-aktier steg 3% i førmarkedshandel, efter at chipproducenten annoncerede autorisation til et aktietilbagekøbsprogram på 10 milliarder dollars frem til slutningen af ​​året.

CEO Hock Tan udtalte, at meddelelsen “afspejler bestyrelsens tillid til styrken af ​​Broadcoms diversificerede halvleder- og infrastruktursoftwareproduktfranchiser.”

Han understregede virksomhedens unikke position inden for missionskritisk infrastruktursoftware og dens rolle i at sætte hyperscalere i stand til at drive innovation inden for generativ AI ind i deres ekspanderende abonnentplatforme.

Sundhedsaktier stiger

Copy link to section

Trump-administrationens plan om at hæve Medicare-forsikringsselskabernes betalingsrater til 5,06% næste år udløste en betydelig stigning i aktiekurserne i store sygeforsikringsselskaber.

Humana oplevede den mest betydelige stigning, idet dets aktier steg med over 13%.

CVS Health og UnitedHealth oplevede også bemærkelsesværdige fremgange, hvor deres aktiekurser steg med henholdsvis mere end 7% og cirka 6%.

Denne markedsreaktion understreger den potentielle økonomiske virkning af den foreslåede stigning i betalingssatsen, som markant overstiger den stigning på 2,23 %, som Biden-administrationen har foreslået.

Wall Street Journal-rapporten, der først afslørede Trump-administrationens plan, var sandsynligvis den primære katalysator for aktiemarkedets positive reaktion.