Hvordan Mexico er ved at finde en guldkant i amerikansk toldblitz, vinder terræn over Kina og Vietnam

Mens tidligere præsident Donald Trump udløser en gennemgribende ny runde af toldsatser på store produktionsrivaler, befinder Mexico sig i en gunstig position.

Mens Kina og Vietnam står over for straffeafgifter, er Mexico, stort set skånet for de hårdeste foranstaltninger, klar til at styrke sin status som en nøgleleverandør til USA.

Trumps seneste toldregime, som lægger en told på 34 % på kinesiske varer og en afgift på 46 % på vietnamesisk import, har efterladt Mexico stort set uskadt.

Mens Mexico står over for nogle toldsatser, herunder den globale told på 25 % på stål og aluminium og en afgift på 25 % på ikke-amerikansk indhold i biler, forbliver det meste af landets handel med Amerika toldfri under aftalen mellem USA og Mexico.

“De nye takster er klar til at gøre Mexico mere konkurrencedygtig,” sagde Jorge González Henrichsen, co-chief executive for Nearshore Company, som driver mere end et dusin fabrikker langs grænsen mellem USA og Mexico, i en Wall Street Journal-rapport.

Nearshoring-tendensen tager fart

Copy link to section

Udviklingen kan yderligere accelerere tendensen til nearshoring – det strategiske skift med at flytte produktion tættere på USA for at mindske forsyningskæderisici.

Greg Husisian, en partner hos advokatfirmaet Foley & Lardner, bemærkede i rapporten, at en bredere anvendelse af tariffer kan presse endnu flere virksomheder til at flytte operationer til Mexico, hvilket overstiger de beskedne flytninger, der er set under Trumps første periode.

Mexicos nærhed, relativt lave lønomkostninger og kulturelle tilhørsforhold til USA har længe gjort det til en attraktiv destination for producenter.

Nu giver Trumps toldsalve den en fornyet fordel i forhold til asiatiske konkurrenter, som også kæmper med højere amerikanske handelsbarrierer.

Goldman Sachs-økonomen Alberto Ramos vurderede, at Mexicos gennemsnitlige toldsats under det nye regime ville ligge omkring 8%.

“Er det godt? Nej. Det er dårligt. Er det verdens undergang for Mexico? Bestemt ikke,” bemærkede Ramos og understregede modstandsdygtigheden i Mexicos handelsposition.

Den mexicanske bilsektor er fortsat et kritisk prespunkt

Copy link to section

Mexicos stigende fremtræden er tydelig i handelsdata.

I 2024 tegnede Mexico sig for 15,5 % af den samlede amerikanske vareimport, en stigning fra 13,6 % i 2018.

I modsætning hertil faldt Kinas andel til 13,4 % fra 21,2 %, mens Vietnams tilstedeværelse på det amerikanske marked mere end fordobledes til 4,2 %.

Økonomer mener, at mexicanske eksportører er godt positionerede til at tilpasse sig de skiftende krav under USMCA, hvilket hjælper med at opretholde landets produktionsmomentum.

Alberto Villarreal, administrerende direktør for konsulentfirmaet Nepanoa, sagde, at virksomheder proaktivt gennemgår forsyningskæder for at sikre overholdelse.

“Vi gør simpelthen mere af det, vi allerede har gjort,” sagde Villarreal og beskrev det intensiverede fokus på at opfylde USMCA-standarder.

Billedet er dog ikke uden udfordringer.

Bilsektoren, der tegner sig for en tredjedel af Mexicos fremstillede eksport, er fortsat et kritisk prespunkt.

Mexico er verdens femtestørste bilproducent og sjettestørste bileksportør med næsten tre millioner biler, der sendes til USA årligt.

Virksomhederne er allerede ved at tilpasse sig. Stellantis har sat produktionen på pause på flere fabrikker, herunder i Mexico, mens batteriproducenten EnerSys annoncerede planer om at flytte produktionen fra Monterrey til Kentucky.

Sheinbaums diplomatiske pragmatisme betaler sig

Copy link to section

Mexicos relativt gunstige position tilskrives også præsident Claudia Sheinbaums forsigtige tilgang.

Siden Trumps toldsatser på Mexico først blev ophævet og efterfølgende forsinket, har Sheinbaum afholdt sig fra at skitsere aggressive gengældelsesforanstaltninger og i stedet valgt at holde dialogen åben.

“Dette har at gøre med det gode forhold, vi har opbygget mellem den mexicanske og amerikanske regering, som er baseret på respekt,” sagde Sheinbaum i sidste uge.

Hun understregede, at Mexicos prioriteter inkluderer at reducere tolden på biler, stål og aluminium, samtidig med at man reviderer afgifter på kinesisk import.

Handelseksperter foreslår, at Mexico og Canada kunne arbejde tættere sammen med USA for at screene kinesiske investeringer og tilpasse sig toldstrategier.

Hvorvidt denne gunstige position vil genstarte stoppede investeringer midt i Mexicos økonomiske afmatning, er endnu uvist.

Alligevel, indtil videre, ser Mexico ud til at drage fordel af skiftende handelsdynamikker, når virksomheder genovervejer globale forsyningskæder under Trumps seneste toldfremstød.