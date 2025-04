Trump-administrationen trækker DOJ’s taskforce for kryptohåndhævelse på pension

Justitsministeriet har stille og roligt trukket sit dedikerede kryptohåndhævelsesteam på pension i overensstemmelse med Trump-administrationens reguleringsrevision.

I et fire-siders notat udtalte viceanklager Todd Blanche, at justitsministeriet “ikke er en regulator af digitale aktiver”, og kritiserede, hvad han beskrev som den tidligere administrations “hensynsløse strategi for regulering ved retsforfølgelse.”

Blanche, som nu besidder DOJ’s næsthøjeste post efter at have tjent som Donald Trumps forsvarsadvokat i flere højprofilerede sager, meddelte, at National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) blev opløst “med øjeblikkelig virkning.”

Bevægelsen er en del af en bredere indsats for at implementere Trumps bekendtgørelse om digitale aktiver fra januar, som opfordrede til “regulativ klarhed” og et skift i, hvordan føderale agenturer nærmer sig kryptoindustrien.

Ifølge notatet vil DOJs anklagere nu prioritere sager, der involverer “individer, der ofrer digitale aktivinvestorer,” såsom bedrageri, snarere end at forfølge handlinger mod infrastruktur som børser, mixere eller selvdepot-punge.

Hvad er National Cryptocurrency Enforcement Team?

Siden lanceringen i 2021 under præsident Joe Biden var NCET blevet en central aktør i regeringens bestræbelser på at bekæmpe krypto-relateret kriminalitet.

Støttet af anklagere fra DOJ’s cyberkriminalitet og hvidvaskningsenheder opbyggede taskforcen hurtigt en track record af sager, der skaber overskrifter.

Det spillede en ledende rolle i retsforfølgelsen af ​​Tornado Cash, den decentraliserede kryptomixer, der er anklaget for at hjælpe nordkoreanske hackere med at hvidvaske stjålne midler.

NCET hjalp også med at rejse tiltale mod Avraham Eisenberg, den handlende bag udnyttelsen af ​​Mango Markets til $100 millioner.

Anklagere hævdede, at Eisenberg manipulerede protokollens prisorakel for at dræne midler, mens han hævdede, at flytningen var en “lovlig handelsstrategi.”

Enheden bidrog også til sager, der involverede Bitzlato, en Hong Kong-baseret børs anklaget for at hvidvaske hundredvis af millioner for cyberkriminelle, og nordkoreanske hackere, der brugte krypto til at unddrage sig sanktioner.

Mest fremtrædende støttede NCET DOJ’s retsforfølgelse af FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Fried og arbejdede på undersøgelser af Binance og dets tidligere administrerende direktør Changpeng Zhao.

På sit højeste fungerede enheden som DOJ’s centrale krypto-taskforce, der koordinerede tæt med SEC, CFTC og andre agenturer.

I midten af ​​2023 signalerede justitsministeriet sit engagement i enheden ved at forny dens interne struktur.

I juli meddelte senior DOJ embedsmand Nicole Argentieri, at NCET ville blive en permanent del af afdelingens Computer Crime and Intellectual Property Sektion.

På det tidspunkt beskrev Argentieri ændringen som et skridt i retning af at “bringe NCET til det næste niveau”, og placerede det sammen med andre store cyberkriminalitetsinitiativer.

Trumps pro-krypto-holdning under beskydning

Lukningen af ​​NCET er den seneste i en række af kryptovenlige tiltag fra Trump-administrationen.

Udover at beordre regulatoriske agenturer som SEC og CFTC til at lette håndhævelsespresset på digitale aktivfirmaer, har Trump fordoblet sin positionering af USA som et globalt kryptoknudepunkt.

I marts underskrev han en bekendtgørelse om tilladelse til at oprette en national reserve af Bitcoin og andre digitale aktiver.

Dage senere var han vært for et topmøde i Washington, DC, med førende kryptochefer for at diskutere industriens prioriteter og politiktilpasning.

“Jeg lovede at gøre Amerika til verdens Bitcoin-supermagt og planetens kryptohovedstad,” erklærede Trump ved begivenheden. “Og vi tager historisk handling for at indfri det løfte.”

Administrationens hurtige omfavnelse af krypto har dog udløst tilbageslag fra kritikere, der ser potentielle interessekonflikter.

Nogle har peget på Trumps direkte involvering i projekter som den officielle Trump (TRUMP) memecoin, hans families bånd til World Liberty Financial (WLFI)-protokollen og planer for krypto-relaterede ETF’er under Trump Media.

I en kommentar til nedlukningen kaldte Tim Miller, en politisk kommentator og tidligere GOP-strateg, administrationens handlinger som hidtil usete.

“Præsidenten kører et krypto-svindel, hvor han kan modtage millioner af dollars anonymt,” sagde Miller.

“Virkelig ingen korruptionsordning som denne i vores historie – i hvert fald ude af Det Hvide Hus.”