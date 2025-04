Aktierne faldt torsdag, hvilket vendte halvdelen af ​​den forrige sessions historiske fremgang, da investorerne reagerede på den amerikanske præsident Donald Trumps 90-dages udsættelse af nogle “gensidige” tariffer med bekymring for, at den økonomiske aktivitet stadig vil blive bremset af de højere renter, der er pålagt Kina.

I skrivende stund faldt Dow Jones Industrial Average med mere end 1.700 point, mens S&P 500 faldt over 5%.

Nasdaq Composite faldt næsten 6 % fra forrige lukning.

Apple og Tesla oplevede de mest markante fald torsdag, hvor de trak sig tilbage med henholdsvis mere end 6 % og 10 %.

NVIDIA og Meta Platforms oplevede også tab med et fald på henholdsvis 7,3 % og 6,9 %.

Det Hvide Hus bekræftede over for CNBC torsdag, at den nye told på 125 % på kinesiske varer, kombineret med den eksisterende told på 20 % i forbindelse med fentanylkrisen, vil resultere i en samlet toldsats på 145 % på produkter fra Kina.

Efter en historisk stigning på Wall Street, hvor S&P 500, Dow og Nasdaq oplevede betydelige fremgange i den foregående session, faldt markedet igen torsdag.

Trumps meddelelse om en midlertidig 90-dages toldsatsnedsættelse til 10 % for de fleste lande ansporede til et markedsrally.

Den Europæiske Union reagerede med en lignende 90-dages pause på amerikanske varer, mens Canada og Mexico blev fritaget for den yderligere told på 10 %.

“Hvis der tidligere havde været nogen tvivl, er det virkelige mål for præsident Trumps toldsatser nu tydeligt,” sagde David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation.

Morrison sagde:

Håbet er, at 90 dage er lang nok til at forhandle aftaler med venlige handelspartnere, og at Kina også vil komme til bordet og indlede diskussioner. Nederste linje: den umiddelbare fare er forbi. Men investorerne vågner op her til morgen, meget bevidste om, at usikkerhed stadig omgiver markederne.

Bankaktier skrider

Bankaktier oplevede betydelige fald under torsdagens markedsnedgang.

SPDR S&P Bank ETF (KBE) og SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) faldt begge med 8%, hvilket oversteg S&P 500’s fald på 5%.

Flere bankaktier oplevede fald under sessionen. Western Alliance Bancorp oplevede det mest markante fald med et fald på over 12%.

Webster Financial og Voya Financial oplevede også betydelige tab med et fald på henholdsvis 11,6 % og 10,1 %.

Derudover så store finansielle institutioner, herunder Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley og Citigroup, alle deres aktiekurser falde.

Energisektoren oplever store tab

S&P 500’s energisektor er blevet hårdt ramt og faldt over 5% på grund af oliens fortsatte frasalg midt i usikkerhed omkring Trumps handelskrig.

Occidental Petroleum og Devon Energy faldt over henholdsvis 10 % og 12 %, mens de store olieselskaber Exxon og Chevron faldt over 7 %. Raffinaderiet Phillips 66 faldt næsten 4%.

Amerikansk råolie er faldet næsten 5 %, faldet til under 60 dollars pr. tønde og opgiver de fleste gevinster fra onsdagens nødhjælpsrally efter Trumps beslutning om at udsætte toldstigninger for de fleste lande.

Handlende er nu fokuseret på den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina, hvor Trump hæver tolden på verdens største råolieimportør til 145 %.

Stor teknologi vakler

Efter præsident Trumps meddelelse om et midlertidigt stop for visse gensidige tariffer, tog store teknologiaktier, ofte omtalt som megacap tech-aktier, en nedtur efter at have oplevet betydelige gevinster i den foregående handelssession.

Denne meddelelse førte til et skift i markedsstemningen, hvilket fik investorerne til at revurdere deres positioner.

Tesla, producenten af ​​elbiler, så sin aktiekurs falde med over 10 %.

Dette fald blev yderligere drevet af flere Wall Street-firmaer, der sænkede deres prismål på virksomheden.

Denne justering i prismål afspejler et mere forsigtigt syn på Teslas fremtidige præstation, hvilket potentielt kan påvirke investorernes tillid.

På samme måde oplevede NVIDIA et fald på mere end 7% i sin aktiekurs.

Dette fald kan tilskrives den bredere markedstilbagetrækning i teknologisektoren, såvel som den potentielle indvirkning af takstmeddelelsen på NVIDIAs forsyningskæde og globale operationer.

Mens den midlertidige pause på tarifferne kan give en vis lettelse på kort sigt, er de langsigtede konsekvenser for teknologisektoren fortsat usikre, hvilket fører til øget volatilitet og investorforsigtighed.