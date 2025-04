Inflationen i USA falder til 2,4 % i marts, efterhånden som antallet af arbejdsløse stiger, hvilket letter markedsurolighederne

Inflationen i USA afkølede mere end forventet i marts, mens ugentlige arbejdsløshedsansøgninger tikkede højere, hvilket signalerede en potentiel opblødning i økonomien, ligesom toldspændingerne eskalerer.

Bureau of Labor Statistics (BLS) rapporterede torsdag, at forbrugerprisindekset (CPI) faldt med en sæsonkorrigeret 0,1 % i sidste måned, hvilket trak 12-måneders inflationsraten ned til 2,4 % fra februars 2,8 %.

Amerikansk kerneinflation i marts

Kerneinflationen, som fjerner ustabile fødevare- og energipriser, steg kun 0,1 % i marts og faldt til et årligt tempo på 2,8 % – den laveste værdi siden marts 2021.

Wall Street havde forventet overordnet inflation på 2,6 % og kerne på 3 % ifølge Dow Jones-estimater.

Faldende energiomkostninger hjalp med at afkøle prispresset. Benzinpriserne faldt 6,3 % i marts, hvilket førte til et bredere fald på 2,4 % i energiindekset.

I mellemtiden steg fødevarepriserne med 0,4 % for måneden, hvor ægpriserne steg 5,9 % og steg mere end 60 % år-til-år.

Huslyomkostninger, en vigtig inflationskomponent, steg kun med 0,2 % i marts, hvilket er en stigning på 4 % i løbet af det seneste år – det langsomste tempo siden november 2021.

Kay Haigh, global co-head for rente- og likviditetsløsninger hos Goldman Sachs Asset Management, fortalte CNBC, at den blødere end ventede CPI-rapport virkede “bagudskuende”, især i betragtning af de store ændringer i handelspolitikken de seneste dage.

Haigh tilføjede: “Fed vil sandsynligvis fremadrettet stå over for en vanskelig afvejning, da tarifdrevne prisstigninger begynder at slå igennem til inflationsdataene, mens den økonomiske aktivitet forbliver blød.”

Indledende arbejdsløshedsansøgninger for ugen, der slutter den 6. april

For at tilføje tegn på en afkølende økonomi steg de første arbejdsløshedsansøgninger en smule til 228.000 i ugen, der sluttede den 6. april, ifølge arbejdsministeriet.

Det var over økonomernes forventninger på 215.000 og højere end den foregående uges reviderede tal på 215.000.

Fortsatte krav, der repræsenterer dem, der stadig modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, steg til 1,82 millioner – det højeste niveau i over to måneder.

De aftagende inflationsdata og stigningen i arbejdsløshedsansøgninger kommer på et ømtåleligt tidspunkt for markederne.

Præsident Donald Trumps tiltag til at sætte nogle af hans kontroversielle “gensidige” tariffer på pause har hjulpet med at stabilisere stemningen efter en ustabil uge med handel.

Bekymringer om en potentiel opbremsning fortsætter dog med at hænge ved, da toldsatserne på Kina stiger til 125 %, der træder i kraft med det samme, mens andre lande vender tilbage til en 10 %-basislinje i løbet af en 90-dages forhandlingsperiode.

Investorer satser nu på, at et afkølende prispres og aftagende arbejdsmarkedsdata kan give Federal Reserve plads til at lette renten senere på året, selvom de geopolitiske risici stiger.

Markederne reagerede positivt på de to rapporter: Dow Jones Industrial Average steg med mere end 2.800 point, S&P 500 sprang over 9 %, og Nasdaq havde sin største endagsstigning i årtier.