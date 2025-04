ING forventer “udholdenhedsprøve” mellem USA og Kina midt i en ophedet handelskrig

Den uventede meddelelse fra præsident Trump om at vende toldsatserne globalt, med undtagelse af Kina, fulgte efter en periode med markedsusikkerhed og dramatiske udsving.

Den eskalerende handelskrig med Kina, præget af en række gensidige toldforhøjelser, er nu gået ind i en kritisk fase, ifølge ING-koncernen.

Globale markeder og bekymrede europæiske ledere følte lettelse, da USA’s præsident, Donald Trump, tog den overraskende beslutning om at suspendere størstedelen af ​​de betydelige toldsatser, som han for nylig havde pålagt adskillige lande i onsdags.

Trump satte de gensidige toldsatser på handelspartnere på pause i 90 dage med undtagelse af Kina.

Handelsstandsningen mellem USA og Kina eskalerede, da Trump hævede tolden på kinesisk import til 125 % fra 104 % onsdag.

Efter Trumps toldsalvo kan Beijing igen give gengæld ved at indføre yderligere told på amerikansk import, hvilket afspejler den tidligere toldstigning.

“Trumps tilbageskridt fra globale toldsatser, men eskalering af toldsatser på Kina føles ved første øjekast som en dårlig udvikling for Kina, da et større toldgab mellem de satser, der pålægges Kina og resten af ​​verden på papiret, burde øge mængden af ​​levedygtige substitutionsprodukter,” sagde Lynn Song, cheføkonom, Kina hos ING Group, i en rapport.

Kinas perspektiv

På trods af disse hurtige eskalationer er vores opfattelse dog, at Kina har afværget det værste tilfælde.

Ifølge Song ville det værst tænkelige scenarie være, hvor USA udnyttede toldtrusler til at tvinge andre lande til en koordineret toldindsats mod Kina.

Mange lande søgte i første omgang at forhandle med USA efter meddelelsen om toldsatserne, men EU’s formelle svar indikerede, at det globale samfund ikke bare ville give efter.

Nogle markedsobservatører spekulerede i, at de seneste tarifferunder markerer et point of no return for afkoblingen mellem USA og Kina.

Dette menes ikke at være tilfældet – begge sider har i forskelligt omfang signaleret, at de foretrækker forhandlinger, men problemet er, at ingen af ​​parterne ønsker at blive set som værende tilbage.

Sang sagde:

Vores opfattelse er, at der er lidt af et kultursammenstød, som yderligere forværrer friktionen.

Trumps ‘Liberation Day’-tariffer var en forhandlingstaktik, hvor man brugte et aggressivt åbningstilbud til at tvinge lande til at forhandle.

Den amerikanske finansminister Bessents kommentarer afskrækkede gengældelse og opmuntrede til dialog.

Men denne tilgang fungerer muligvis ikke godt i Kina, hvor gensidig respekt og frelsende ansigt er afgørende i forhandlingerne, ifølge Song.

Forhandlingsdynamik og kultursammenstød

De eskalerende handelsspændinger mellem USA og Kina er primært blevet drevet af Trumps ensidige beslutning om at indføre toldforhøjelser og hans vedvarende anti-Kina-retorik, som effektivt har rejst barrierer for eventuelle potentielle forhandlinger.

Desuden har den afvisende og antagonistiske tilgang, som USA har vedtaget over for lande, der har forsøgt at indlede forhandlinger i år, utvivlsomt afskrækket Kina fra at deltage i enhver meningsfuld dialog, ifølge ING.

Den manglende respekt og hensyntagen til andre nationer under handelsforhandlinger har yderligere forstærket Kinas frygt for at gå ind i lignende diskussioner.

Udsigterne for en hurtig og mindelig løsning på den igangværende handelskrig synes derfor stadig mere dystre.

“På dette tidspunkt ser politik bestemt ud til at overtrumfe økonomi, så ingen kan med sikkerhed sige, hvornår og hvordan forhandlingerne kan genoptages, men for nu ser det ud til, at politikere er villige til at sætte økonomisk teori på prøve for at se, hvem der i sidste ende føler smerten ved at se, hvem der har fordelen, når forhandlingerne genoptages,” tilføjede Song.