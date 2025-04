PolitiFi-tokens samler sig, mens Trump letter toldkrigen: DOGE og PATRIOT vinder op til 35 %

Digitale tokens oplevede imponerende stigninger i det seneste døgn efter Bitcoins hurtige tilbagevenden til $82.000.

Donald Trump udløste de seneste stigninger efter at have bekræftet en 90-dages pause på fulde gensidige tariffer.

Mens altcoin fulgte Bitcoins rally, stjal tokens med politisk tema showet.

Coingecko-data viser, at værdien af ​​PolitiFi-tokens er steget med over 6 % i løbet af det seneste døgn til at overstige 1,8 milliarder dollars.

De over 748 millioner dollars i 24-timers handelsvolumen afspejler genoplivet interesse for politisk bundne kryptovalutaer.

Med de seneste inflationsdata, der understøtter risikoaktiver, er der fortsat opmærksomhed på, hvordan tokens, der er følsomme over for den politiske udvikling, vil klare sig i de kommende sessioner.

I mellemtiden bekræfter de fremherskende tendenser et skift, da det øverste politiske meme, TRUMP, underperformer.

Den officielle Trump opnåede omkring 4 % på sit daglige diagram, mens rivaler som Department of Government Efficiency og Patriot steg omkring 35 % i den tidsramme.

DOGE flyver midt i forstærkede følelser

Kryptovalutaer knyttet til det Elon Musk-initierede Department of Government Efficiency forbliver meget reaktive over for den politiske udvikling, på trods af at Musk offentligt nægter enhver direkte kryptotilknytning til agenturet.

Tokenet fra Department of Government Efficiency steg kraftigt, efter at Trump erklærede en midlertidig toldpause.

DOGE handler til $0,01156, en stigning på næsten 35% på dets daglige prisdiagram.

Den imponerende 24-timers handelsvolumen afspejler investorernes interesse for alt, hvilket signalerer yderligere gevinster før mulige retracements.

Kryptoprojektet er ikke relateret til Elon Musk eller det nye agentur.

Men dens kerneprincipper stemmer overens med at reducere omkostningerne.

For eksempel pådrager køb, overførsel og salg af DOGE ikke gebyrer.

Projektejeren overgav også kontrollen til samfundet for at styrke decentraliseringen.

Desuden fjerner den likviditetsleverandørens mønter fra cirkulation, da den er rettet mod knaphed og øget efterspørgsel.

Patriot mønt: ære arven fra patriotisme

PATRIOT handles til $0,0003687 efter at være steget over 20% i de seneste 24 timer.

Den 65% stigning i daglig handelsvolumen indikerer fornyet køberinteresse for meme-tokenet.

Donald Trumps beslutning om at sætte tolden på pause gav næring til Patriot på grund af dets tætte bånd til USA’s præsident.

Patriot er et kryptoprojekt lanceret for at ære Donald Trumps kamp for at sikre værdighed i det amerikanske samfund.

Andre politisk tematiske tokens, der oplevede imponerende stævner i det seneste døgn, omfatter PTRUMP (+14%), TOOKER (+13%) og KEKIUS (+20%).

Bredere kryptomarked

De fremherskende udsigter for kryptomarkedet understøtter udvidede gevinster for tokens med politisk tema.

Udover de midlertidige toldsatser indikerede de seneste amerikanske inflationsdata en bedring af økonomien.

Et sådant miljø øger appetitten på risikoaktiver, hvilket oversættes til stabile prishandlinger.

Marts regulære CPI lå på 2,4 % år-til-år, lidt lavere end analytikernes prognoser, mens Core CPI (ekskl. fødevare- og energisektorer) på 2,8 % var lavere end 3 %-estimatet.

Tallene repræsenterer de laveste tal i omkring fire år.

Mens Bitcoin fortsat står over for makroøkonomisk modvind, fastholder analytiker Michael van de Poppe et optimistisk syn.

Han bemærkede, at vedvarende prishandling over $80.000-mærket – især i lyset af den seneste gunstige udvikling – kunne etablere en bullish divergens og potentielt dreje kryptovalutaens trend opad.