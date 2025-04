Forbrugertilliden i USA er faldet til det svageste niveau i over ti år, underskåret af eskalerende handelsspændinger og voksende frygt for inflation og tab af arbejdspladser.

Den seneste undersøgelse fra University of Michigan, udgivet fredag, afslørede, at dets nøje overvågede forbrugerstemningsindeks faldt til 50,8 i april fra 57 måneden før.

Dette markerede ikke kun en fortsat forværring, men også en af ​​de laveste målinger siden den globale finanskrise.

Tallet kom langt under økonomernes forventninger på 54,6 ifølge en meningsmåling fra Wall Street Journal.

Undersøgelsens direktør, Joanne Hsu, advarede om “flere advarselsskilte”, der blinker på tværs af økonomien, med pessimisme spredt ensartet på tværs af demografi.

Han sagde:

Dette fald var gennemgående og enstemmigt på tværs af alder, indkomst, uddannelse, geografisk region og politisk tilhørsforhold.

Forventningerne til erhvervsforhold, privatøkonomi, indkomster, inflation og arbejdsmarkeder fortsatte alle med at forværres i denne måned.

Undersøgelsen blev gennemført fra den 25. marts til den 8. april, en periode, der er spændt i spænd af væsentlige politiske meddelelser.

Præsident Trumps erklæring om “Liberation Day”-tariffer den 2. april satte tonen, og udløste et kraftigt udsalg på finansmarkederne.

Selvom Trump senere annoncerede en 90-dages pause på visse foranstaltninger, opretholdt han generelle toldsatser på næsten al import, hvilket øgede frygten for langvarig økonomisk belastning.

Kilde: The Wall Street Journal

Inflationsfrygten når nye højder

Copy link to section

University of Michigan-undersøgelsen viste, at forbrugernes kortsigtede inflationsforventninger er steget til niveauer, der ikke er set siden 1981.

Respondenterne forventer nu, at priserne vil stige med 6,7 % i løbet af det kommende år, en kraftig stigning fra 5 % i marts.

De langsigtede inflationsprognoser steg også og nåede 4,4 % for de næste fem år.

Disse forventninger afspejler den voksende bekymring blandt forbrugerne, da Trump eskalerede tolden på kinesiske varer til 125 %, hvor Beijing represserede sig i naturalier.

Import af stål, aluminium og biler er fortsat underlagt høje toldsatser, hvilket bidrager til en følelse af stigende økonomisk pres.

Hårde data, såsom beskæftigelsestal og detailsalg, har indtil videre budt på et blandet billede.

Ansættelsen fortsætter med et sundt klip, men et blødere detailsalg i de seneste måneder tyder på, at husholdningerne snart kan spænde livremmen.

Federal Reserve-formand Jerome Powell forsøgte at dæmpe bekymringerne og sagde i sidste uge:

“Nogle gange er undersøgelserne meget negative, men de bliver ved med at bruge. Folk brugte lige gennem pandemien, og de brugte lige igennem denne tid med højere inflation.”

Wall Street-rysten og recessionsrisici er større

Copy link to section

Markedsvolatiliteten, intensiveret af takstforhøjelser, har raslet selv velhavende forbrugere, hvis forbrug har styrket økonomien gennem de seneste år med høj inflation.

Bill Adams, cheføkonom i Comerica Bank, advarede om, at vedvarende markedsturbulens endelig kunne dæmpe deres tillid.

“Rustige forbrugeres aktiemarkedsgevinster holdt økonomien i vækst i 2024 på trods af høje priser, men de velhavende vil ikke føle sig trygge nok til at fortsætte med at bruge, hvis dette fortsætter,” bemærkede Adams i en analytikerrapport.

BlackRocks administrerende direktør, Larry Fink, tilføjede bekymringens kor, sammenlignede det nuværende miljø med usikkerheden i finanskrisen i 2008.

Vi har set perioder som denne før, hvor der var store, strukturelle skift i politik og markeder – som finanskrisen, Covid-19 og stigende inflation i 2022.

“Vi forblev altid forbundet med kunderne, og nogle af BlackRocks største vækstspring fulgte,” tilføjede han.

Jamie Dimon, administrerende direktør for JPMorgan Chase, vejede også ind og beskrev udsigterne som fyldt med risici.

“Økonomien står over for betydelig turbulens med de potentielle positive sider ved skattereformer og deregulering og de potentielle negative sider ved told og ‘handelskrige’,” sagde Dimon efter bankens kvartalsvise indtjening.

Da både de bløde data og forbrugernes stemning er sur, bliver holdbarheden af ​​den amerikanske økonomi i stigende grad sat spørgsmålstegn ved.

Både analytikere og politiske beslutningstagere vil følge nøje med for at se, om forbrugsvanerne holder eller vakler under den kombinerede vægt af inflation, politiske ændringer og voksende markedsuro.