Nvidia-aktierne steg fredag ​​og genvandt et vist terræn efter et kraftigt salg i den foregående session, da markedsvolatilitet omkring tariffer forblev den primære katalysator for chipproducentens aktie.

Aktierne steg 2,5% til at handle til $110,26 fredag, efter et fald på 5,9% torsdag.

De brederemarkeder faldt på den anden side i den tidlige handel, hvor Dow Jones Industrial Average faldt 241 point eller 0,6 %.

S&P 500 faldt 0,4 %, mens Nasdaq Composite faldt 0,2 %.

Nvidia var onsdag steget 19% efter præsident Trumps meddelelse om en 90-dages forsinkelse på de fleste gensidige tariffer.

Aktien vendte dog kurs, da investorerne reagerede på en kraftig eskalering af handelsspændinger mellem USA og Kina.

Ifølge Det Hvide Hus ligger den samlede told på kinesisk import i Trumps anden periode nu på 145 %.

I fredags hævede Kina tolden på amerikanske varer til 125 %, men indikerede, at det ikke ville afspejle yderligere stigninger.

Citi sænker NVIDIA-aktiens målkurs

Copy link to section

Citi har sænket sit kursmål på Nvidia-aktien til $150 fra $163, med henvisning til en forventet afmatning i salget af grafiske behandlingsenheder (GPU).

På trods af nedskæringen fastholdt banken en købsvurdering på aktien, hvor det nye mål stadig indebærer en opside på 39 % i forhold til de seneste niveauer.

Revisionen afspejler Citis reducerede forventninger til GPU-efterspørgsel i 2025 og 2026, med salgsprognoser trimmet med henholdsvis 3 % og 5 %.

Analytiker Atif Malik tilskrev ændringen til forventede udgiftsnedskæringer fra hyperskalere, herunder Microsoft, som efter sigende skalerer ned på datacenterinvesteringer.

“Vores reviderede udsigter er baseret på vores forventninger om, at MSFT’s FY26 capex sandsynligvis vil falde i stedet for at vokse,” sagde Malik.

Handelsspændinger blev også nævnt som en modvind. Malik advarede om, at Nvidias marginer kunne blive “moderat påvirket af tariffer”, og at virksomhedsinvesteringer kan gå i stå på grund af øget global usikkerhed.

Han bemærkede dog, at Nvidia kunne drage fordel af USMCA-fritagelsen.

Nvidia-aktierne er faldet næsten 20% indtil videre i 2025 midt i et bredere tech-salg.

S&P 500-teknologisektoren er faldet mere end 17 % år til dato, delvist presset af præsident Donald Trumps toldforanstaltninger og frygt for en potentiel recession.

Wall Street-analytikere er stort set positive over for NVIDIA

Copy link to section

Tidligere på ugen fastholdt Wall Street-analytikere deres bullish holdning til AI-darlingen.

Analytiker Joseph Moore gentog Nvidia som et top-halvledervalg, idet han fastholdt en overvægtsvurdering og et prismål på $162.

I et notat til kunder torsdag sagde Moore, at den direkte indvirkning af tariffer på Nvidia sandsynligvis vil være begrænset på kort sigt, med henvisning til stærk efterspørgsel og eksisterende afbødende foranstaltninger.

“Vores opfattelse er, at de mikroøkonomiske virkninger for NVIDIA er ret minimale, især fordi efterspørgslen på kort sigt forbliver stærk og allerede afbødes,” skrev han.

Moore advarede dog om, at bredere makroøkonomiske risici kunne tynge aktien, især gennem reduceret investeringsfinansiering.

Bernstein-analytikere gentog mandag en Outperform-rating på NVIDIA Corporation med et kursmål på $185,00.

Analytikerne bemærkede, at mens halvledere stort set er blevet udelukket fra omfanget af de seneste gensidige tariffer, vil NVIDIAs hardwareprodukter typisk falde ind under de berørte kategorier.

Men på grund af bestemmelserne i aftalen mellem USA og Mexico-Canada (USMCA) er varer fremstillet i Mexico undtaget fra de nye toldsatser, som Trump-administrationen har pålagt.