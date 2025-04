Shandongs råolielagre nåede rekordhøje niveauer i marts midt i skærpede amerikanske sanktioner.

Dette skyldtes, at kinesiske tekanderaffinaderier øgede deres import af sanktioneret råolie, hvilket trodsede de amerikanske sanktioner, sagde Vortexa i en rapport.

Kinas søbårne råolieimport, hovedsagelig drevet af rekordhøje iranske råolieankomster til Shandong-regionen, nåede 10,6 millioner tønder om dagen i marts, det højeste niveau siden oktober 2023.

Raffinaderier øger hurtigt deres råolielagre som reaktion på bekymringer om, at de seneste amerikanske sanktioner mod Iran-tilknyttede tankskibe kan forstyrre iranske råoliestrømme, ifølge efterretningstjenesten for skibssporing.

Kinas import af iransk råolie nåede et nyt højdepunkt i marts, hvor der blev importeret 1,8 millioner tønder om dagen.

Shandong-provinsen tegnede sig for over 1,5 millioner tønder om dagen af ​​dette samlede antal, hvilket repræsenterer en stigning på næsten 50 % fra 2024-gennemsnittet, viste Vortexas estimater.

Onshore-lagrene stiger kraftigt

Shandongs råolielagre på land oplevede deres hurtigste månedlige lageropbygning på rekord i marts og steg med over 20 millioner tønder. Denne stigning svarer tæt til en stigning i iranske olieankomster.

“De nuværende høje lagerniveauer har styrket Shandong tekandernes forhandlingsstyrke, hvilket giver dem mulighed for at bremse op på lageropbygningen og kræve større rabatter for kommende leverancer,” sagde Emma Li, senior markedsanalytiker hos Vortexa.

Trods sandsynlige langsommere indgående strømme i april, er efterspørgslen efter nedsatte råvarer fortsat stabil, understøttet af forbedrede indenlandske raffineringsmargener i april, da oliepriserne kollapsede.

Det iranske flydende lager af råolie i Det Sydkinesiske Hav faldt en smule fra 33 millioner tønder i begyndelsen af ​​marts til 30 millioner tønder i slutningen, viste estimater.

Det næsten 7-årige rekordeksporttempo på næsten 1,8 millioner tønder om dagen i marts antyder, at Iran bevægede sig hurtigt for at eksportere tønder mod øst forud for potentielle forsyningsafbrydelser.

Russiske arktiske rå øjne Shandong

Kinas søbårne import af russisk råolie steg til 1,3 millioner tønder om dagen i marts, hvilket matchede 2024-gennemsnittet, viste Vortexa-data.

Dette opsving var primært drevet af en stigning i graderne i Fjernøsten, som nåede et 12-måneders højeste niveau.

Denne stigning skyldtes købere, der købte nedsatte Sokol- og Sakhalin Blend-laster, der havde været strandet siden januar og februar.

Disse gevinster kompenserede for faldet i importen af ​​langdistance-uralolie og arktisk råolie, som blev begrænset af mangel på ikke-sanktionerede tankskibe efter de amerikanske sanktioner den 10. januar.

Russisk arktisk råolie, afsendt på sanktionerede tankskibe efter den 10. januar, er begyndt at ankomme til Det Sydkinesiske Hav, sagde Li.

Disse forsendelser er rettet mod tekanderaffinaderier, som har reduceret deres indkøb af langdistance russiske tønder betydeligt siden 2024.

VLCC opdaget i Shandong

Et meget stort råolieskib (VLCC), som ikke var sanktioneret og tidligere involveret i iranske skib-til-skib (STS) leverancer, er blevet observeret transportere russisk arktisk råolie til Shandong, Kina.

Råolien blev fyldt på VLCC’en via to STS-overførsler.

Li sagde:

Dette tyder på, at russiske tønder blev tilbudt med endnu større rabatter end iransk råolie, hvilket appellerede til prisfølsomme tekander.

Cirka 20 millioner tønder russisk arktisk råolie, der i øjeblikket sendes til Fjernøsten, er beregnet til at imødekomme kinesisk efterspørgsel, ifølge Vortexa.

Det stigende overskud af sanktioneret råolie forventes at øge konkurrencen og kan tilskynde nye deltagere til den mørke flåde til at deltage i STS-overførsler inden for Det Sydkinesiske Hav, tilføjede Li.