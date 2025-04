Nvidia afslører planer for USA-fremstillede AI-supercomputere midt i $500B opbygning

Nvidia bevæger sig aggressivt for at udvide sit produktionsfodaftryk i USA.

Virksomheden annoncerede mandag planer om at bygge så meget som 500 milliarder dollars AI-infrastruktur i landet i løbet af de næste fire år gennem et netværk af produktionspartnerskaber.

Initiativet, der er designet til at imødekomme den stigende globale efterspørgsel efter AI-chips og afbøde forsyningskæderisici, vil se produktionen af ​​Nvidias seneste Blackwell AI-chip begynde på Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.s nye fabrik i Phoenix.

Derudover etablerer Nvidia supercomputer-produktionsfaciliteter i Texas i samarbejde med Foxconn og Wistron Corp.

Til downstream-operationer som pakning og test indgår virksomheden i partnerskab med Amkor Technology Inc. og Siliconware Precision Industries Co. i Arizona.

Nvidia sagde, at masseproduktionen forventes at stige inden for 12 til 15 måneder, hvilket markerer første gang AI-supercomputere vil blive fremstillet i USA – en milepæl, som præsident Donald Trump fremhævede i et Truth Social-indlæg mandag som bevis på hans administrations industripolitiske gevinster.

“At tilføje amerikansk produktion hjælper os med bedre at imødekomme den utrolige og voksende efterspørgsel efter AI-chips og supercomputere, styrker vores forsyningskæde og øger vores modstandsdygtighed,” sagde Nvidia CEO Jensen Huang i erklæringen.

Nvidia-aktierne steg så meget som 3% til $114,29 i New York i den tidlige handel mandag.

I skrivende stund er aktien nede over 1,5 pct.

Aktien er fortsat nede med 20 % for året, da teknologiaktier fortsat står over for et intenst salgspres på grund af markedsvolatilitet og politisk drevet modvind.

Trump-toldoverhæng truer stadig

Udmeldingen kommer på et afgørende tidspunkt for teknologi- og halvlederindustrien, som er blevet fanget i trådkorset for præsident Trumps udviklende takststrategi.

Selvom administrationen har udstedt en midlertidig dispensation for smartphones, computere og anden populær elektronik fra sin seneste takstrunde,

Trump har siden bagatelliseret bevægelsen som proceduremæssig og gentaget sin hensigt om at pålægge disse kategorier afgifter.

Store virksomheder på tværs af brancher – fra Apple til Eli Lilly – har annonceret multimilliard-dollar amerikanske produktionsplaner siden Trumps valg.

Mange af disse investeringer går enten forud for hans præsidentperiode eller følger etablerede investeringstendenser, men de politiske budskaber omkring dem er blevet intensiveret midt i den nuværende handelspolitiske nulstilling.

Nvidias produktionsfremstød ser ud til at have til formål at positionere sig selv defensivt i dette miljø, styrke forsyningskæderne og samtidig tilpasse sig Washingtons genfortælling – et skridt, der sandsynligvis vil give genlyd både kommercielt og politisk.

I sidste uge trimmede analytikere hos Citi deres prismål på Nvidia til 150 $ fra 163 $, hvilket markerer forventninger om en opbremsning i GPU-salget.

Investeringsselskabet beholdt dog en Køb-rating på aktien.

Selv med det sænkede mål tyder det reviderede estimat stadig på en potentiel 39 % opside i forhold til det nuværende niveau.