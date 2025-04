Aktierne i LVMH faldt 8% tirsdag morgen, efter at den franske luksusgigant rapporterede om et uventet fald i salget i første kvartal, hvilket udløste en skarp reaktion i den europæiske luksussektor.

LVMH, som ejer flagskibsmærker, herunder Louis Vuitton, Moët & Chandon og Hennessy, rapporterede et 3% år-til-år fald i omsætningen for årets første tre måneder, ifølge en handelsopdatering offentliggjort efter markedernes lukketid mandag.

Resultaterne gik glip af konsensusanalytikernes forventninger, som havde forudset en lille vækst, og faldt selv i forhold til de mest konservative prognoser blandt institutionelle investorer.

Nedturen blev ført af et dyk på 9 % i vin- og spiritusdivisionen, hvor salget af cognac – et ikonisk produkt i koncernens portefølje – faldt på grund af en svagere efterspørgsel fra både USA og Kina.

Virksomheden tilskrev dette dels økonomisk usikkerhed, men også til geopolitiske spændinger, der har set cognac fanget i krydsilden af ​​handelskonflikter.

Mode- og lædervarer, traditionelt LVMH’s mest robuste segment, registrerede et fald i omsætningen på 5%.

Ursalget var fladt og gav ingen lindring fra den bredere svaghed i forbrugernes appetit på luksusprodukter.

Større sektor under pres; Kering, Burberry, Richemont falder også

De skuffende tal fra LVMH trak jævnaldrende ned på tværs af sektoren.

Aktierne i Kering, moderselskabet til Gucci, faldt 2,5 %, mens det britiske modehus Burberry faldt 4,2 %.

Richemont, kendt for Cartier og Montblanc, faldt 2,26% i den tidlige handel. Det bredere europæiske marked handlede derimod højere, hvilket understregede det specifikke pres, som luksusfirmaer står over for.

Analytikere hos Citi sagde, at der “ikke var meget at juble over” i LVMH’s indtjening, og bemærkede, at resultaterne “samlet set var under de mest konservative buyside-forventninger.”

De antydede, at det var svært at se et opsving i andet eller tredje kvartal på grund af øget usikkerhed i den globale økonomi.

Jefferies sænkede sin målpris på LVMH fra 670 euro til 510 euro, hvilket peger på en vedvarende blødhed i efterspørgslen og en uforudsigelig makrobaggrund.

Handelsustabilitet skyer udsigterne på trods af prisfastsættelse

LVMHs finansdirektør Cecile Cabanis fortalte analytikere under et opkald, at handelsspændinger gjorde det stadig sværere at planlægge, med nøglevariabler “ændres hver time.”

Kommentaren kom midt i ny usikkerhed om amerikanske toldsatser, efter blandede signaler fra præsident Donald Trump om handelspolitik.

Luksusmærker ses generelt som mere isolerede end massemarkedsforhandlere på grund af deres prisfastsættelse og loyale kundebase.

Analytikere har dog advaret om, at risikoen for en bredere økonomisk afmatning – især en, der udløses af tariffer – kan hæmme selv den høje efterspørgsel, især på store markeder som USA og Kina.

Bernstein-analytiker Luca Solca reviderede for nylig kraftigt sin prognose for globalt luksussalg og forudser et fald på 2 % i år sammenlignet med et tidligere estimat på 5 % vækst.

Han sagde, at skiftet afspejlede en selvopfyldende cyklus af markedsuro og svækkelse af forbrugernes stemning.

Solca nedjusterede også sin indtjeningsprognose for sektoren og forventer nu, at den gennemsnitlige EBIT vil falde mellem 4% og 6% sammenlignet med 2024.

På trods af dysterheden sagde han, at luksusfirmaer stadig var bedre placeret end de fleste til at navigere i en periode med forstyrrelser.