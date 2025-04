Hvorfor Tesla-aktien er faldet omkring 2% onsdag

Tesla-aktierne faldt omkring 2% i den tidlige handel onsdag til omkring $249, med bredere markeder også under pres.

Dow faldt 180 point eller 0,4 %, mens S&P 500 og Nasdaq faldt henholdsvis 0,97 % og 1,73 %.

Investorer forbliver fokuseret på tariffer, protester og kommende indtjening, men bekymringer om virkningen af ​​præsident Donald Trumps handelspolitik på Teslas forretning i Kina er også i spil.

Aktien har været volatil i de seneste måneder og er steget fra omkring $250 før valget til $480 uger senere på grund af optimisme om, at en anden Trump-periode kunne accelerere aktien til månen, takket være CEO Elon Musks tætte tilknytning til præsidenten.

Rallyet forsvandt dog. Aktierne faldt tilbage til lidt over $280 den 2. april, efter at svage leveringstal i første kvartal rejste bekymringer om, at Musks politiske aktivitet tyngede Teslas omdømme.

På årsbasis er Tesla-aktien faldet over 34%.

Hvorfor er TSLA-aktien faldet 2% i dag?

Dagens fald kommer som en Reuters-rapport, der citerer kilder, der er bekendt med situationen, sagde, at præsident Donald Trumps toldsatser på Kina kan forstyrre Teslas planer om at skalere indenlandsk produktion af specifikke produkter.

Ifølge rapporten er Teslas planer om at sende komponenter fra Kina til deres Cybercab og semi-elektriske lastbiler til USA blevet stoppet, efter at præsident Donald Trump eskalerede tolden på kinesisk import som en del af en igangværende handelskonflikt.

Beslutningen truer med at forstyrre Teslas tidslinje for masseproduktion af de længe ventede modeller, som administrerende direktør Musk har promoveret som vigtige vækstdrivere for virksomheden.

Mens Tesla var parat til at styre omkostningerne under en tarif på 34 %, satte virksomheden forsendelser på pause, da afgifterne steg yderligere.

Trump hævede den gensidige toldsats til 84 % den 9. april, for til sidst at øge den til 125 %, hvilket skubbede den samlede told på kinesiske varer til 145 %.

Analytiker sænker Tesla-aktiens mål

I onsdags sænkede Piper Sandler sit kursmål på Tesla-aktien fra $450 til $400, mens han bibeholdt en overvægtsvurdering.

Justeringen afspejler bekymringer forud for selskabets resultater for første kvartal.

Firmaets analytiker pegede på fraværet af detaljer om Teslas “Model 2” for at øge usikkerheden omkring leveringsvækst.

Uden klare specifikationer eller priser for den kommende model er det blevet vanskeligere at forudsige fremtidige resultater.

Analytikerne sagde dog, at de langsigtede udsigter for aktien forbliver positive.

Men mens vores 2-3 måneders udsigter læner sig bearish, så husk, at TSLA kan stige kraftigt, hver gang “det store billede”-katalysatorer dukker op.”

Wall Streets udsigter til Tesla bliver mere forsigtige, da handelsspændinger tynger bilsektoren.

I sidste uge sænkede analytikere hos UBS, Goldman Sachs og Mizuho deres kursmål for virksomheden, hvilket pegede på stigende tarifrisici, svækkende efterspørgsel og sandsynligheden for indtjeningsrevisioner.