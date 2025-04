Vil toldsatser virkelig bringe produktionen tilbage til USA?

Præsident Trump fortsætter med at hævde, at hans hidtil usete toldsatser på andre lande vil hjælpe med at bringe produktionen tilbage til USA.

En nylig CNBC-undersøgelse tyder dog på, at der er flere forhindringer knyttet til indenlandsk produktion, som stadig kan afskrække amerikanske virksomheder fra at onshore forsyningskæder.

Amerikanske aktier har genvundet noget af deres tabte terræn i de seneste sessioner, efter at Det Hvide Hus indvilligede i en 90-dages pause på næsten alle sine gensidige tariffer, undtagen dem, det har givet Kina.

Alligevel er det toneangivende S&P 500-indeks faldet næsten 15 % i forhold til dets år-til-dato ved skrivning.

Fremstilling i USA koster væsentligt mere

Langt over halvdelen af ​​dem, der deltog i CNBC-undersøgelsen, sagde, at amerikanske virksomheder vil blive ramt af uhyre højere omkostninger, hvis de skulle producere onshore.

Faktisk vil virksomheder foretrække at flytte forsyningskæder til andre lavtoldlande, eftersom at bringe forsyningskæder tilbage til USA groft kan fordoble omkostningerne ved at fremstille produkter.

Til sammenligning vil flytning af produktion til lande med lavere told vise sig at være meget mere omkostningseffektiv, tilføjede de.

Så Trumps toldsatser vil sandsynligvis få Kina til at miste noget af sin produktionsdominans.

Det vil dog sandsynligvis ikke være USA, der drager fordel i den anden ende af det, ifølge den nye CNBC Supply Chain-undersøgelse.

Hvorfor fremstiller virksomheder ellers uden for USA?

En anden hovedårsag, der dukkede op i CNBC-undersøgelsen til, hvorfor virksomheder ikke kan flytte produktionen til USA i kølvandet på Trump-told, var vanskeligheder med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Ifølge Apples administrerende direktør Tim Cook kunne et møde mellem værktøjsingeniører i Kina fylde flere fodboldbaner.

I USA fylder det måske ikke engang et værelse.

Det er en stor forhindring i forbindelse med onshore produktion, som Trump-administrationen så desperat ønsker – “erhvervsekspertisen i Kina er meget dyb,” tilføjede Cook i et interview sidste år.

Skattelettelser er utilstrækkelige til at inspirere til produktion på land

Præsident Trump har lovet betydelig mildhed på skattefronten for virksomheder, der forpligter sig til at onshore forsyningskæder.

Men skattefordelene er ikke tilstrækkelige til at opveje de markant højere omkostninger ved indenlandsk produktion, ifølge CNBC-undersøgelsens respondenter.

Alt i alt sagde størstedelen af ​​deltagerne i undersøgelsen, at Trumps nye handelspolitikker føltes mere som “mobning” for virksomhedernes Amerika.

Eksperter er bekymrede for, at toldsatser kan udløse en handelskrig i år og presse den amerikanske økonomi ind i en recession i anden halvdel af 2025.

Det har fået adskillige Wall Street-analytikere til at skære deres mål ved årets udgang på S&P 500 i de seneste uger.

Bank of America, for eksempel, sænkede sit årsafslutningsmål på S&P 500 i sidste uge til 5.600, hvilket signalerer en potentiel opside på kun 3,0 % herfra.