Wohnungsmarktcrash? US-Eigenheimpreise stiegen im Januar um 1%

Laut Lawrence Yun von der National Association of Realtors haben niedrige Zinssätze in Verbindung mit einer zunehmenden Wohnungsknappheit Anfang 2023 zu steigenden Hauspreisen geführt. In einem Gespräch mit CNBC am Montagmorgen stellte Yun fest, dass die Hausverkäufe 2022 zwar zurückgegangen sind, die durchschnittlichen Hauspreise im Januar 2023 aber um 1 % höher liegen als vor einem Jahr.

Die Wohnungspreise sind mäßig höher oder niedriger

Yun erläuterte, dass in Großstädten wie San Francisco und Seattle die Hauspreise rückläufig sind, während der Immobilienmarkt in “Gebieten, in denen schnell neue Arbeitsplätze entstehen”, wie Atlanta, nach wie vor heiß ist. Er fügte hinzu, dass die Hälfte des Landes bescheidene Preissteigerungen verzeichnet, während die andere Hälfte bescheidene Preisrückgänge zu verzeichnen hat, mit wenigen Ausnahmen wie San Francisco, wo die Preise um etwa 10 % gesunken sind.

Die Richtung des Immobilienmarktes wird von externen Faktoren und Trends abhängen, sagte Yun. Die “hartnäckig hohe” Inflationsrate hält die Hypothekenzinsen hoch, aber wenn die Inflation tendenziell sinkt, werden die Hypothekenzinsen “für den Rest des Jahres viel attraktiver”. Dies wiederum wird zu einem “stetigen Wachstum” der Hausverkäufe führen, da die Käufer den langfristigen Wertzuwachs ihrer Häuser erkennen.

Amerika „schafft immer noch Arbeitsplätze“

Yun betonte, dass die Hypothekenzinsen die wichtigste Variable sind, die die Richtung des Wohnungsmarktes bestimmt, während die Schaffung von Arbeitsplätzen der zweitwichtigste Faktor ist.

Insgesamt schafft Amerika “immer noch Arbeitsplätze”, was bedeutet, dass sich der Nachholbedarf an Wohnraum “immer noch aufbaut”. Sobald die Hypothekenzinsen sinken, ist laut Yun mit einer Rückkehr der Hauskäufer zu rechnen, auch wenn es sich nicht um einen Rauschzustand mit Preissteigerungen von 20 % handeln wird. Konstante jährliche Zuwächse von 3, 4 oder 5 % sind plausiblere Erwartungen für die kommenden Jahre.