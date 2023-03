21 Wohnungsmarktstatistiken, während die Welt einen Crash befürchtet

Seit etwa einem Jahr wird zum ersten Mal seit langer Zeit wieder von einem Rückschritt auf dem Wohnungsmarkt gesprochen.

Ich habe letzten November einen Artikel darüber veröffentlicht, warum ich glaube, dass, obwohl dies eine berechtigte Angst ist, die Weltuntergangsvorhersagen möglicherweise zu pessimistisch sind.

Mit dem Übergang zu einem Hochzinsumfeld sind die Hypothekenzinsen jedoch in die Höhe geschnellt, und die Menschen sind besorgt, dass ihre Häuser an Wert verlieren.

Hier sind 21 Statistiken über den stets dynamischen Wohnungsmarkt.

21 Wohnungsmarktstatistik

Die Zinsen sind die höchsten seit 2008

Der Anstieg der Zinssätze hat eine Abschwächung auf dem Wohnungsmarkt ausgelöst. Höhere Zinssätze bedeuten teurere Hypothekenzahlungen, was wiederum die Immobilienpreise nach unten zieht.

Der überaus wichtige Leitzins der Fed – der sich auf alle Zinssätze in der Wirtschaft auswirkt – liegt derzeit zwischen 4,5 % und 4,75 %, dem höchsten Stand seit dem großen Finanzcrash im Jahr 2008.

2. Die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen 2022 war die schnellste aller Zeiten

Nicht nur das Ausmaß der Zinserhöhungen hat den Markt überrascht. Es ist auch das Tempo.

Die Inflation brach letztes Jahr über die Bühne und die Zentralbanken waren gezwungen, die Zinsen aggressiv anzuheben. In den USA lagen die Zinsen vor weniger als einem Jahr nahe Null. Im Jahr 2022 stiegen die Zinsen in einem Zeitraum von 9 Monaten um fast 4 % – schneller als im zuvor schnellsten Zinserhöhungszyklus von 1988/89.

3. Der Markt erwartet weiter steigende Zinsen

Der Markt erwartet wieder steigende Zinsen. Aktuelle Erwartungen gehen davon aus, dass die FED die Zinsen in diesem Jahr auf 5,25 % bis 5,5 % anheben wird. Einige Vorhersagen sind sogar noch extremer und gehen von einer geringen Wahrscheinlichkeit aus, dass 6 % erreicht werden.

4. 30-jährige Hypothekenzinsen in den USA erreichten den höchsten Stand seit 2002

Der Fed-Zinssatz ist die Basislinie und wirkt sich auf die Wirtschaft insgesamt aus. Der 30-jährige Hypothekenzinssatz in den USA wird jedoch oft als der beste Indikator für den Druck, den Hypothekenzahlungen ausüben können, angesehen.

Diese Rate stieg im November zum ersten Mal seit April 2002 auf über 7 %. Seitdem ist sie etwas zurückgegangen, bleibt aber extrem hoch.

5. Es gibt weniger variable Hypotheken als in den Vorjahren

Eine Sache, die die Immobilienpreise in die Höhe treibt, ist, dass variable Hypotheken nicht mehr so weit verbreitet sind wie früher, wie zum Beispiel beim letzten Immobiliencrash im Jahr 2008.

Die folgende Grafik, die über die Financial Times erstellt wurde, zeigt den Vergleich mit 2014 für verschiedene Länder.

6. Erschwinglichkeit von Wohnraum in den USA im Jahr 2022 um 29 % gesunken

In den USA ist die Erschwinglichkeit allein im Jahr 2022 um 29 % gesunken, wenn man sich den Index für die Erschwinglichkeit von Wohnungen ansieht. Dies ist ein Spiegelbild der Krise des Hauses des Lebens, die sowohl die USA als auch Nationen weltweit erfasst.

7. Die US-Bevölkerung ist in 55 Jahren um 67 % gewachsen … das Wohnungsangebot nicht

Ein Vergleich des monatlichen Angebots an neuen Häusern mit dem Bevölkerungswachstum in den USA erklärt einen großen Teil des Problems. Während die Bevölkerung heute von unter 200 Millionen auf 330 Millionen gestiegen ist, zeigt die unten stehende Grafik, dass das monatliche Angebot an neuen Häusern (das Verhältnis von zum Verkauf stehenden neuen Häusern zu verkauften neuen Häusern) bei weitem nicht an dieses Wachstum herangekommen ist.

8. Die Immobilienpreise in den USA stiegen während der Pandemie um 40 %

Betrachtet man den mittleren Verkaufspreis von US-Häusern während der Pandemie, stiegen die Preise zwischen dem 2. Quartal 2020 und dem 3. Quartal 2022 um 40 %.

9. Die Immobilienpreise sind in 50 Jahren um das 16-fache gestiegen

Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Eigenheims in den USA betrug im 4. Quartal 1972 29.200 $.

Ein halbes Jahrhundert später, im 4. Quartal 2022, lag der durchschnittliche Verkaufspreis bei 468.000 $, also um das 16-fache höher.

Quelle: Fred

10. Die Immobilienpreise in den USA sind im letzten Quartal zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie gefallen

Die pandemiebedingten Gewinne könnten jedoch vorbei sein. Der mittlere Hauspreis in den USA ist im letzten Quartal leicht gesunken und lag 0,1 % unter dem 3. Quartal 2022.

Dieser Rückgang ist zwar marginal, spiegelt jedoch den ersten Rückgang der Immobilienpreise seit der Panik vom April 2020 wider, als die COVID-Pandemie plötzlich die Welt heimsuchte und die Märkte auf breiter Front in Panik gerieten.

Quelle: Fred

11. Auf monatlicher Basis sind die Immobilienpreise in den USA 5 Monate in Folge gefallen

Während das Ausmaß der Rückgänge gering ist, fielen die US-Immobilienpreise auf Monatsbasis im November 2022 den fünften Monat in Folge, wie aus Daten hervorgeht, die diesen Monat von der Federal Housing Finance Agency veröffentlicht wurden. Die Preise gingen im Vergleich zum Oktober um weitere 0,1 % zurück.

Quelle: CNN

12. Die US-Immobilienpreise stiegen 2021 um 17 %, so stark wie seit mindestens den 60er Jahren nicht mehr

Wir haben Verkaufsdaten zurück bis 1963, und der durchschnittliche Hauspreisanstieg von 17 % im Jahr 2021 ist größer als in jedem anderen Jahr in diesem Zeitraum – 2021 verzeichnete einen Anstieg von 12 % und 2021 von 5 %, wobei die COVID-Periode insgesamt einen Anstieg von 40 verzeichnete.

Quelle: Fred

13. Hongkong ist der teuerste Wohnungsmarkt der Welt

Der durchschnittliche Preis für ein Haus in Hongkong beträgt 10 Millionen HK$, was 1,3 Mio. $ entspricht. Damit ist er der teuerste Markt der Welt.

Quelle: Loveproperty

14. Die durchschnittliche Miete in Manhattan liegt bei über 5.000 $ pro Monat

Erstmals überschritt die Durchschnittsmiete in Manhattan im vergangenen Sommer die 5.000 $-Marke. Sogar der Median lag bei über 4.000 $ pro Monat und war gegenüber dem Vorjahr um 25 % gestiegen.

Quelle: CNBC

15. In London, Großbritannien, stiegen die privaten Mietpreise im letzten Jahr um 4,3 %

London wird oft dafür kritisiert, einer der schlechtesten Wohnungsmärkte in Europa zu sein. Die Daten belegen dies, da die Mietpreise selbst im Jahr 2022 im Vergleich zu 12 Monaten zuvor um 4,3 % gestiegen sind.

Quelle: Office for National Statistics

16. Der Durchschnittspreis eines britischen Hauses fiel im Dezember um 0,4 %

Der jüngste UK House Price Index zeigt, dass die Preise im Dezember 2022 um 0,4 % gefallen sind. Trotz dieses Rückgangs bleiben sie 9,8 % teurer als ein Jahr zuvor.

Quelle: gov.uk

17. Das teuerste Haus in den USA wurde für 238 Mio. $ verkauft

Die (unmöblierten) obersten vier Stockwerke von 220 Central Park South in Manhattan wurden 2019 für 238 Mio. $ verkauft. Damit ist es das teuerste Haus in der Geschichte der USA, das an den Hedgefonds-Manager, Ken Griffin, verkauft wurde.

Quelle: New York Post

18. Das teuerste Haus der Welt wurde in Hongkong für 361 Mio. $ verkauft

Das teuerste jemals verkaufte Haus steht in Hongkong. Der Milliardär Yeung Kin-man ist der Gründer und Präsident von Biel Crystal, einem in engem Besitz befindlichen Anbieter von Touchscreens für Mobiltelefone. Er kaufte das Anwesen im Jahr 2017 für 361 Mio. $. Es war ursprünglich als ganzer Wohnblock konzipiert, wurde aber von Yeung mit der Aussicht gekauft, ein sehr großer Wohnsitz zu werden.

Quelle: mansionglobal.com

19. Der schlimmste Immobiliencrash in der Geschichte der USA war 2008, als die Immobilienpreise um 29 % fielen

Die Große Finanzkrise von 2008 war der steilste und schnellste Immobiliencrash seit Menschengedenken. Der mittlere Hauspreis fiel von Juli 2006 bis Januar 2009 um 29 %. Das ist weit entfernt von dem Rückgang um 0,1 % im letzten Quartal.

Quelle: demographia.com

20. 65,9 % der Häuser in den USA werden von Eigentümern bewohnt

In den USA werden fast zwei Drittel der Häuser von Eigentümern bewohnt. Das ist der höchste Wert seit 2011.

Quelle: census.gov

21. Mehr als jeder dritte Amerikaner, der ein Haus besessen hat, gibt an, dass seine Eltern ihm finanziell geholfen haben

Es war noch nie so schwer, ein Haus zu besitzen. Vielleicht fasst eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2022 dies am besten zusammen. Unter denen, die das Kunststück geschafft haben, sagen 35 %, dass ihnen ihre Eltern in irgendeiner Weise finanziell geholfen haben.

Quelle: YouGov