USDC-Angebot ist seit dem Höchststand um 21 Mrd. $ gesunken

Bis vor einer Woche galt der USD Coin als der sicherste Stablecoin der Welt.

BUSD, einer seiner Hauptkonkurrenten, wurde letzten Monat von US-Regulierungsbehörden stillgelegt. Tether, der einzige Stablecoin, der derzeit vor USD Coin liegt, wird seit langem von Fragen zu seinen Reserven geplagt (ich habe Paolo Ardoino von Tether vor ein paar Wochen zu diesem und anderen Stablecoin-Themen interviewt).

Aber eine Woche ist eine lange Zeit in der Kryptowelt, und die Dinge haben sich sicherlich geändert. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) schickte Schockwellen durch den Markt, wobei der Emittent von USD Coin, Circle, Reserven zur Sicherung von USDC in der Bank hielt.

Was ist passiert, USDC?

Ursprünglich wusste der Markt nicht, wie viel von Circles Reserven in SVB lagen. Es war bekannt, dass 25 % der Reserven von Circle in bar bei Banken gehalten wurden, aber die Aufschlüsselung war nicht klar. Es wurde dann von Circle bestätigt, dass 8,25 % bei SVB gehalten wurden, was 3,3 Mrd. $ entspricht.

Der Ausverkauf während dieser Zeit des Zweifels – und danach – war aggressiv, USD Coin fiel an mehreren Börsen auf unter 90 Cent und zog Bitcoin mit nach unten.

USDC-Angebot wird trotz Bankgarantie abverkauft

Die US-Regierung sprang jedoch ein, um die Einlagen zu garantieren, und so wurde die Bindung des USDC schnell wieder auf fast 1 $ hergestellt.

Das Gesamtangebot an USD Coin ist jedoch deutlich zurückgegangen. In etwas mehr als einer Woche ist das Angebot um 17 % gesunken, von 44,2 Mrd. $ am 6. März auf 36,9 Mrd. $ heute.

Es wird interessant sein, zu beobachten, ob die Anleger wieder einsteigen, aber nach einem Jahr, in dem es so viele Krypto-Skandale gab – einschließlich einiger nicht so stabiler Stablecoins – ist die Angst vor dem Bankentaumel verständlich.

Das Angebot von Circle war schon vor dem SVB-Debakel rückläufig, was im Einklang mit der anhaltenden Talfahrt der gesamten Kryptowährungsbranche während dieses Bärenmarktes steht. Im vergangenen Juli wurde der Höchststand von 58,3 Mrd. $ erreicht. Seitdem ist es um 37 % gefallen, ein Rückgang von 21,4 Mrd. $.

Was kommt als nächstes für USDC?

Natürlich zeigt ein Blick auf einen längeren Zeitraum, wie bemerkenswert das Wachstum war, wobei USDC zu den großen Gewinnern des unerbittlichen Bullenmarktes der Jahre 2020 und 2021 gehört.

Wie es für USDC weitergeht, ist weniger klar. Das Vertrauen in Kryptowährungen als Ganzes ist trotz des jüngsten Wiederaufstiegs von Bitcoin nach wie vor am Boden. Dies war der größte Faktor für die Talfahrt im letzten Jahr.

Auch die Regulierungsbehörden mischen sich immer stärker in diesen Bereich ein. Einige vermuten, dass dies Tether helfen könnte, das bereits die Nummer eins ist und den Vorteil hat, seinen Hauptsitz außerhalb der USA zu haben.

Aber trotz des Chaos der vergangenen Woche ist der große Vorteil von USD Coin seine Transparenz und Reservesituation. Nur 25 % seiner Reserven sind in bar, der Großteil des Rests in T-Bills. Dies stellt eine möglichst sichere Investition dar (wenn T-Bills scheitern würden, gäbe es sowieso keinen Dollar und damit auch keinen Stablecoin!).

Wie ich schon sagte, wurde dies erst letzte Woche als die sicherste Stablecoin überhaupt angesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich viel geändert hat – dieses Chaos stammte von den traditionellen Finanzmärkten und einem totalen Missmanagement von Risiken innerhalb des Bankwesens. Circle wird dies erkennen und in Zukunft vorsichtiger agieren – und die USA sind auf jeden Fall eingesprungen.

Es wäre ein Fehler, den USD Coin zugunsten eines anderen Stablecoins von seinem Platz zu stoßen. Vom Regen in die Traufe, wie das alte Sprichwort besagt.

Der Markt könnte das in Zukunft erkennen. Natürlich weiß man nicht, was in der chaotischen Welt der Kryptowährungen passieren wird – ein Federstrich einer Aufsichtsbehörde und das Angebot könnte noch drastischer einbrechen.