Russland nimmt Chinas Yuan an und greift den US-Dollar weiter an

Die Beziehungen zwischen Russland und China werden immer enger. Der chinesische Präsident, Xi Jinping, hält sich derzeit zu einem Staatsbesuch in Russland auf, bei dem mehrere Ankündigungen gemacht wurden, die die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern festigen sollen.

Eines der wichtigsten Beispiele ist vielleicht Putins Befürwortung des chinesischen Yuan als bevorzugte Währung für den internationalen Handel.

Wir befürworten die Verwendung des chinesischen Yuan für den Zahlungsverkehr zwischen Russland und den Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Formen der Verrechnung in Yuan zwischen russischen Partnern und ihren Partnern in Drittländern entwickeln werden. Wladimir Putin

Warum gibt Russland den Dollar auf?

Trotz einer gemeinsamen Erklärung der beiden Präsidenten, dass die insgesamt 14 Wirtschaftsabkommen “keinen konfrontativen Charakter haben … und nicht gegen (andere) Länder gerichtet sind”, wird der Schritt weithin als fortgesetzter Versuch Putins angesehen, den Dollar, der seit dem Zweiten Weltkrieg die Weltreservewährung ist, loszuwerden.

Russland wird seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 durch westliche Sanktionen behindert. Eine der einschneidendsten Sanktionen war der Ausschluss der Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT.

Dies hat es wesentlich schwieriger gemacht, Zahlungen in Dollar oder Euro durchzuführen. Infolgedessen war es gezwungen, nach Alternativen zu suchen.

Einige Analysten befürchten, dass die russische Wirtschaft bereits zu stark vom Yuan abhängig ist. Schon vor dem Krieg in der Ukraine hatte Russland Pläne geschmiedet, seine Abhängigkeit vom Dollar zu verringern. Jetzt waren sie gezwungen, diese Bemühungen zu beschleunigen.

Der Anteil an Fremdwährungen in russischen Banken ist im 3. Quartal 2022 auf 15 % gesunken. Yuan-Zahlungen auf dem russischen Markt sind um 32 % gestiegen, während Dollar- und Euro-Zahlungen um 52 % bzw. 24 % gefallen sind. Auch am russischen Aktienmarkt ist der Anteil des Yuan von 3 % auf 33 % gestiegen.

Wird der Dollar für immer die Reservewährung bleiben?

Weltweit mehren sich die Stimmen, dass die Dominanz des Dollars schwinden könnte, auch wenn er immer noch den Status als Weltreservewährung innehat.

Der IWF veröffentlichte 2022 ein Dokument, in dem er die “schleichende Erosion des US-Dollars” bewertete. Darin wird eine Währung dargestellt, die immer noch absolut dominant an der Spitze steht, aber auch Grund zu der Annahme gibt, dass sie einen Abwärtstrend aufweist.

Die Zentralbanken setzten verstärkt auf nicht-traditionelle Währungen, während der Anteil des Dollars am Welthandel ebenfalls zurückging.

Natürlich hat sich die Welt seitdem stark verändert. Das Papier wurde im März 2022 veröffentlicht. Das Dokument wurde im März 2022 veröffentlicht. Seitdem ist die Inflation in die Höhe geschnellt, und die Welt ist zu einer straffen Geldpolitik übergegangen, mit einem der schnellsten Zinserhöhungszyklen seit Menschengedenken.

Angesichts der grassierenden Inflation hat der Dollar gegenüber anderen Währungen sogar an Wert gewonnen, da die Anleger aufgrund seiner Eigenschaften als sicherer Hafen und seines Status als Weltreservewährung in Scharen zu ihm strömten – auch wenn er in den letzten Monaten aufgrund der nachlassenden Inflation einen Rückgang verzeichnete.

Die Stärkung des Dollars gegenüber den anderen großen Währungen bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sich sein Status als Reservewährung nicht ändert.

Die Bemühungen Russlands und Chinas werden weiterhin versuchen, diesen Status zu untergraben. Bislang ist der Dollar der König geblieben, aber man kann zweifellos sagen, dass die Bedrohung durch den chinesischen Yuan in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat.

Die Beziehungen zu Russland und die Bekräftigung Russlands, dass es den Yuan im Handel weiter fördern wird, sind nur der jüngste Beweis dafür.