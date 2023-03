Metacade Preisprognose: Der Hype um den Token-Verkauf geht weiter

Metacade (MCADE), eine schnell wachsende GameFi-Plattform, entwickelt sich gut, während sich die letzte Phase des Token-Vorverkaufs ihrem Ende nähert. Daten von ihrer Website zeigen, dass die Plattform 14,2 Mio. $ gesammelt hat, wobei 87,21 % der Token verkauft wurden. Über 1 Milliarde Token wurden gekauft, wobei nur noch ~104 Millionen übrig sind.

Der Aufstieg der GameFi-Industrie

Es wird erwartet, dass die GameFi-Industrie in den kommenden Jahren einen starken Marktanteil in der Gaming-Industrie einnehmen wird. Die Daten zeigen, dass der Sektor im Jahr 2021 mit rund 9 Mrd. $ bewertet wurde und voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 27,3 % auf 38 Mrd. $ aufweisen wird.

Die Branche erfährt eine breite Akzeptanz, wobei ein Bericht von Messari zeigt, dass die Zahl der Unique Active Wallets (UAW) auf über 1 Million gestiegen ist. Dieses Wachstum wurde durch die zunehmende Einbeziehung von Finanzinstrumenten unterstützt, die es den Menschen ermöglichen, beim Spielen Geld zu verdienen.

Infolgedessen sind die meisten GameFi-Token seit ihrer Einführung stark gestiegen. Der Wert von Decentraland (MANA/USD) ist von seinem Allzeittief um über 4.500 % gestiegen, während der Wert von Axie Infinity (AXS/USD) gegenüber seinem Tiefststand im Jahr 2021 um ~4.000 % gestiegen ist. Blockchain-Gaming-Token haben auch andere beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum übertroffen.

Metacade Vorverkaufserfolg

Der Erfolg von GameFi-Token erklärt, warum Metacade in der Vorverkaufsphase seines Tokens einen großen Erfolg verzeichnen konnte. Die auf der Website veröffentlichten Daten zeigen, dass die Entwickler nach dem Verkauf von über einer Milliarde Token 14,2 Mio. $ aufgebracht haben.

87,2 % aller Token wurden verkauft und der MCADE-Preis ist aufgrund der steigenden Nachfrage kontinuierlich gestiegen. Während sich der Countdown bis zum letzten Tag des Token-Verkaufs nähert, könnte der Preis weiter steigen.

Laut dem Whitepaper von Metacade wird die nächste Stufe nach dem laufenden Token-Verkauf die Auflistung des Tokens auf wichtigen Plattformen wie Coinbase und CoinGecko sein. Sie werden auch daran arbeiten, die Token in wichtigen zentralisierten Börsen wie Binance und OKX aufzulisten und dann mit dem Aufbau der Metacade-Plattform beginnen.

Metacade Preisprognose

Eine häufige Frage unter den Lesern ist, ob der Preis von Metacade nach der Auflistung der Token steigen oder fallen wird. Wie bei anderen digitalen Währungen ist es schwer vorherzusagen, ob Metacade eine erfolgreiche Plattform werden wird. Daher ist es unmöglich vorherzusagen, ob MCADE eine gute Investition sein wird, aber wer Interesse hat, kann sich hier am Vorverkauf beteiligen.

In den letzten Jahren haben wir eine wechselhafte Entwicklung der digitalen Währungen erlebt. Tatsächlich versucht die Branche, einen der härtesten Krypto-Winter zu überstehen.

Die zukünftige Preisentwicklung von MCADE wird von einer Reihe von Faktoren abhängen. Der primäre Katalysator für das Token wird die Entwicklung der Plattform und ihre Popularität bei den Benutzern sein. Die Leistung von MCADE hängt auch von der breiteren Leistung anderer Kryptowährungen ab. In der Vergangenheit haben wir eine enge Korrelation zwischen digitalen Währungen gesehen.

Das Whitepaper von Metacade und der Erfolg seiner Token-Verkäufe zeigen, dass es tatsächlich eine große Nachfrage nach seinem Token gibt. Wie bereits erwähnt, hat es bereits über 14 Mio. $ gesammelt, während der Preis des Tokens von 0,0185 $ in der vorherigen Phase auf 0,02 $ gestiegen ist.

Es gibt noch weitere Faktoren, die den Metacade-Preis in Zukunft beeinflussen werden. Beispielsweise wirkt sich die Geldpolitik der FED auf den Preis aus. In den meisten Fällen, wie wir 2022 gesehen haben, fielen die Kryptowährungspreise, als die FED die Zinsen um ~400 Basispunkte anhob.

Wie sieht die Zukunft von Metacade aus?

Die letzte Phase des Token-Verkaufs von Metacade endet in den nächsten Tagen. Danach folgt die Entwicklungsphase der Spieleplattform und deren Auflistung an wichtigen Börsen wie Binance und OKX. Im 2. Quartal werden die Entwickler die Plattform von Metacade einführen, Partnerschaften mit etablierten Projekten eingehen und die Auflistung an zentralen Börsen ausbauen. In dem Whitepaper wird auch erwähnt, dass die Entwickler das grundlegende DAO-Modell für die Community einführen werden.

Die Zukunft von Metacade als Plattform wird von der Anzahl der aktiven Nutzer der Plattform und der Entwicklung der DAO abhängen.