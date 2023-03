Yuga Labs veröffentlicht ein 2D P2E-Spiel, während sich der Metacade-Vorverkauf dem Ende nähert

Charles ist ein Reporter für Invezz. Er hat einen Abschluss in Mechatronik, wurde aber von der spannenden Welt der… mehr lesen

Die Muttergesellschaft des Bored Ape Yacht Club (BAYC), Yuga Labs, hat Legends of the Mara veröffentlicht, ein 2D-Strategie-P2E-Spiel, das auf einer Sammlung basiert, während sich die letzte Phase des neuen Web3-Community-Hubs Metacade dem Ende nähert.

Das neue 2D-Strategiespiel von Yuga Labs ermöglicht es Otherdeed-NFT-Inhabern und -Spielern, kostenlose Schiffe zu beanspruchen und ihr Potenzial zu entdecken. Das Spiel “Legends Of Mara” setzt dort an, wo das Meta-Spiel “Trip by Otherside” aufgehört hat, und ermöglicht es den Spielern, mehr über die Kodas, ihre Ursprünge und ihre ursprüngliche Beziehung zu Otherside zu erfahren.

Das neue 2D-Strategie-P2E-Spiel fügt sich in die Reihe der Play-to-Earn (P2E)-Spiele ein, die die Metacade-Plattform unter einem Dach vereinen will, um GameFi-Spielern eine bessere Erfahrung auf ihrer Web3-Reise zu bieten.

Was ist Metacade und wieso ist ein neues P2E-Spiel eine gute Sache für das Projekt?

Metacade zielt darauf ab, der ultimative Web3-Community-Hub zu werden, in dem Gamer und Blockchain-Enthusiasten kommunizieren und zusammenarbeiten können. Das Projekt schafft einen unterhaltsamen und dynamischen virtuellen Treffpunkt für Gleichgesinnte, um alle Dinge rund um GameFi zu genießen und alles zu erleben, was die Web3-Kultur zu bieten hat.

Der Community-Hub wird sich auf die dringlichsten Themen und aktuellen Entwicklungen im Blockchain-Gaming-Ökosystem konzentrieren, darunter neu veröffentlichte P2E-Spiele wie das Spiel Legends of Mara von Yuga Labs. Im Wesentlichen wird die Metacade den Web3-Markt aufmischen, indem sie eine One-Stop-Plattform für Metaverse-Enthusiasten schafft, um sich zu vernetzen und ihre Karrieren in der P2E-Welt mit hohem Potenzial aufzubauen.

Metacade-Mitglieder und Inhaber des nativen Tokens $MCADE, dessen letzte Phase des Vorverkaufs bei Redaktionsschluss zu 90 % ausverkauft war, werden durch Werbeeinnahmen, Turniere/Events/Preisverlosungen, Jobangebote, Pay-to-Play-Arcade, Spieletests und Gamefi-Launchpad profitieren können.

Wie geht es nach dem Metacade-Vorverkauf weiter?

Laut dem Metacade-Whitepaper sind neben dem aktuellen Vorverkauf noch einige Dinge für das 1. Quartal 2023 geplant. Zum einen die erste Entwicklung der Metacade, die bereits im Gange und in einem sehr fortgeschrittenen Stadium ist.

Andere sind die Notierung auf verschiedenen weltweit am meisten referenzierten Websites zur Preisverfolgung von Kryptowährungen, CoinMarketCap und Coingecko, und die Notierung an drei bis fünf Kryptowährungsbörsen. Laut den Informationen auf der offiziellen Metacade-Website ist geplant, den MCADE-Token an den Kryptobörsen Uniswap, MEXC Global und BitMart zu notieren, sobald der Vorverkauf am 31. März 2023 abgeschlossen ist.

Das Ende des 1. Quartals 2023 rückt immer näher und die Augen sind jetzt auf die für das 2. Quartal 2023 geplanten Ereignisse gerichtet. Das bedeutet, dass Investoren, die in Metacade investieren möchten, schnell handeln sollten. Wenn Sie mehr über den Vorverkauf erfahren möchten, besuchen Sie die Metacade-Website.

Und da der März das Ende des 1. Quartals markiert und der Metacade-Vorverkauf voraussichtlich Ende März endet, wird erwartet, dass die Notierung von MCADE an den großen Kryptobörsen neben den anderen für das Quartal geplanten Maßnahmen im 2. Quartal 2023 beginnt.

Kommende Web3-Spiele machen MCADE zu einer guten Investition

Nun, der Kryptowährungsmarkt ist recht volatil und birgt viele Risiken, und die Entscheidung, in ein Projekt zu investieren, setzt voraus, dass der Anleger eine Due-Diligence-Prüfung durchführt, um sich zu vergewissern, dass das Projekt legitim ist und Wachstumsaussichten hat.

Dennoch plant Metacade, so viele P2E-Spiele wie möglich auf seine Plattform zu bringen, um das Leben von Spielern und Entwicklern zu erleichtern. Das Projekt wurde von der führenden Blockchain-Prüfungsgesellschaft Certik genehmigt, was bedeutet, dass es transparent ist, was ein starkes Verkaufsargument ist, besonders jetzt, da der Krypto-Raum viele Betrugsprojekte erlebt hat.

Darüber hinaus hat das Projekt in der Krypto-Community viel Aufmerksamkeit erregt, wie die Ausverkaufsrate zeigt. Das bedeutet, dass die Investoren von dem Projekt überzeugt sind und es für ein lebensfähiges Projekt halten. Neben der Verwendung des MCADE-Tokens für den Zugang zu verschiedenen Vorteilen innerhalb des Metacade-Ökosystems und dem Handel an den großen Börsen, sobald es gelistet ist, werden MCADE-Inhaber auch die Möglichkeit haben, am Metadace-Entscheidungsprozess durch die Metacade DAO teilzunehmen, die im 1. Quartal 2023 live gehen soll.

Schließlich ist der Preis des MCADE-Tokens während der Vorverkaufsphase stetig gestiegen und es wird erwartet, dass er einen großen Sprung macht, sobald der Token an Kryptowährungsbörsen gelistet ist. Bislang ist der Token von 0,008 $ in der Beta-Vorverkaufsphase auf 0,02 $ in der aktuellen endgültigen Vorverkaufsphase gestiegen.