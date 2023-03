Axie Infinity und ApeCoin verzeichnen einen leichten Preisanstieg, während Metacade ein neues ATH erreicht

Das GameFi-Ökosystem hat sich zu einem der wichtigsten im Bereich der Kryptowährung entwickelt. Neben DeFi und dem Metaverse erfreuen sich GameFi-Projekte wachsender Beliebtheit.

Axie Infinity und ApeCoin sind einige der beliebtesten Token im GameFi-Bereich. Mit Tausenden von Spielern sind diese Projekte führend im GameFi-Ökosystem, und jedes hat eine Marktkapitalisierung im Wert von Millionen von Dollar.

Metacade könnte das nächste Projekt in diesem Ökosystem sein, das neue Rekorde aufstellt. Das Projekt sieht vielversprechend aus und könnte den Investoren in den nächsten Jahren hervorragende Renditen bringen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die drei Projekte werfen und sehen, wie sich ihre Token kurz- und mittelfristig entwickeln könnten.

Metacade-Preisprognose 2025

Metacade ist ein spannendes Gaming-Projekt, das sich noch in der Vorverkaufsphase befindet. Das Projekt konnte bisher in der Vorverkaufsphase über 14 Mio. $ sammeln, mit einem Ziel von 16 Mio. $.

Durch den Verkauf von mehr als 90 % der zugeteilten Token während der Vorverkaufsphase zeigt Metacade, dass es Zugkraft hat und nach dem Start weitere Investoren anziehen könnte. MCADE, der native Token des Metacade-Ökosystems, wird in der Vorverkaufsphase zu 0,02 $ gehandelt.

Es wird erwartet, dass die Hausse 2023 oder 2024 zurückkehrt, und die fundamentalen Bedingungen des breiteren Marktes könnten den Preis von MCADE mittelfristig steigen lassen. Sollte dies der Fall sein, könnte MCADE bis 2025 die 1 $-Marke erreichen.

Als Community-orientiertes Projekt bietet Metacade einige bahnbrechende Funktionen. Diese Funktionen könnten dazu beitragen, den Preis von MCADE kurz- und mittelfristig in die Höhe zu treiben.

Langfristig könnte MCADE bis 2030 die 2 $-Marke oder mehr erreichen. Laut einer aktuellen Studie von Grandview hat der globale Gaming-Sektor derzeit einen Wert von rund 195 Mrd. $ und wird zwischen 2023 und 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,9 % wachsen.

Das erwartete Wachstum könnte den GameFi-Sektor zu einem großen Teil des web3-Ökosystems werden lassen, und Projekte wie Metacade, Axie Infinity und ApeCoin könnten den Weg weisen.

Wann kann Metacade 0,50 $ erreichen?

MCADE könnte die 0,5 $-Marke im Jahr 2024 erreichen, was von einigen Faktoren abhängt. Der erste wichtige Faktor, der die Chancen von MCADE auf das Erreichen der 0,5 $-Marke erhöhen könnte, ist die erfolgreiche Einführung von Funktionen durch das Entwicklerteam.

Ein weiterer Faktor, der MCADE helfen könnte, diesen Meilenstein zu erreichen, ist die allgemeine Marktlage. In den letzten zwei Jahren herrschte eine Baisse, aber die Marktteilnehmer erwarten bald eine Hausse. Sollte dies der Fall sein, könnte MCADE mittelfristig 0,5 $ erreichen.

Lohnt sich der Kauf von Metacade?

Für Anleger, die sich für das GameFi-Ökosystem interessieren, könnte sich Metacade als eine hervorragende Investition erweisen. Die zahlreichen Funktionen und Aktivitäten, die das Metacade-Team plant, könnten sich positiv auf das Ökosystem auswirken.

Derzeit befindet sich MCADE in der Vorverkaufsphase und wird für 0,02 $ verkauft. Sobald der Token in den kommenden Monaten an zentralen und dezentralen Börsen auftaucht, könnte der Preis weiter steigen. Die geplante Einführung der Funktionen Play2Earn, Create2Earn und Work2Earn sowie eine DAO-Governance im Jahr 2024 könnten die Akzeptanz des Projekts in den nächsten Monaten und Jahren steigern.

Axie Infinity-Preisprognose 2025

Axie Infinity ist eines der führenden GameFi-Projekte der Welt und hat Tausende von Spielern. AXS, das native Token des Axie Infinity-Ökosystems, wird derzeit bei 8,46 $ gehandelt, was einem Rückgang von 94 % gegenüber dem Allzeithoch von 165 $ entspricht, das es im November 2021 erreichte.

Es wird erwartet, dass AXS bis 2025 die 26 $-Marke erreichen wird, was einem Anstieg von mehr als 200 % in den nächsten zwei Jahren entspricht.

Die Haussiers haben den Markt unter Kontrolle, und der AXS-Preis ist seit Anfang des Jahres um etwa 40 % gestiegen. Kurzfristig könnte der Preis noch weiter steigen. Seine Entwicklung hängt jedoch von der fundamentalen Natur des breiteren Kryptowährungsmarktes ab.

Da sich Bitcoin in den letzten Wochen gut entwickelt hat, haben sich auch Altcoins erholt.

Axie Infinity könnte eine gute Investition für GameFi-Anleger sein. Allerdings sollten Anleger bei Axie Infinity geduldig sein, da die Prognosen zeigen, dass AXS sein Allzeithoch in absehbarer Zeit nicht wieder erreichen wird.

Ungeachtet dessen ist Axie Infinity ein gutes GameFi-Projekt und hat weltweit Tausende von Spielern.

ApeCoin-Preisprognose 2025

Ähnlich wie Axie Infinity wurde ApeCoin von der anhaltenden Baisse getroffen. Der Preis von ApeCoin ist gegenüber dem Allzeithoch von 39,40 $, das er im März 2022 erreichte, um 89 % gesunken.

ApeCoin wird derzeit bei 4,10 $ gehandelt und wird voraussichtlich bis Ende 2025 17,50 $ erreichen, was einer Steigerung von mehr als 300 % in den nächsten zwei Jahren entspricht. Er würde jedoch immer noch um 50 % unter dem Allzeithoch von 39 $ liegen, das er letztes Jahr verzeichnete.

Der Preis von ApeCoin ist seit Anfang des Jahres trotz der jüngsten Rallye von Bitcoin und Ethereum ziemlich gleich geblieben. ApeCoin begann das Jahr bei 3,64 $ und liegt jetzt bei 4,1 $.

Da jedoch die Haussiers derzeit die Kontrolle über den Gesamtmarkt haben, könnte der ApeCoin kurzfristig weiter steigen.

ApeCoin könnte eine gute Investition für GameFi-Anleger sein. Die Prognose von 300 % in den nächsten zwei Jahren ist verlockend, aber der Token würde 50 % unter seinem Allzeithoch bleiben.

Es wird erwartet, dass das GameFi-Ökosystem in den kommenden Jahren ein Wachstum verzeichnen wird, und ApeCoin könnte einer der Gewinner sein, wenn dies geschieht.

Warum Metacade der beste Coin unter den drei ist

Von den drei in diesem Artikel analysierten Coins könnte Metacade den Anlegern kurz- und mittelfristig mehr Rendite bringen. MCADE wird immer noch zu einem vergünstigten Preis von 0,02 $ verkauft, und der Token könnte bis zum nächsten Jahr die 0,5 $-Marke erreichen, was einen massiven ROI für Anleger bedeuten würde.

ApeCoin und Axie Infinity werden voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren ebenfalls steigen, aber möglicherweise nicht das gleiche ROI-Niveau wie Metacade erzielen.

Darüber hinaus würde Metacade einige hervorragende Funktionen und ein All-inclusive-Paket für Spaß und Belohnungen auf den Markt bringen, die es zu einem verlockenden Projekt für Spieler machen könnten.