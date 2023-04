Der S&P 500 ist heute Morgen gestiegen, nachdem das US-Büro für Arbeitskräftestatistiken bestätigt hat, dass sich die Inflation im vergangenen Monat weiter abgekühlt hat.

Markttechniker reagieren auf den VPI-Druck

Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im März um 5 % gegenüber den von Ökonomen prognostizierten 5,1 %. Craig Johnson, leitender Markttechniker bei Piper Sandler, reagierte heute auf diese Daten:

Zum jetzigen Zeitpunkt befinden wir uns in der Hoffnungsphase. Wir sind weiterhin der Meinung, dass der Markt in Richtung 4.200 bis 4.300 für den S&P 500 steigen könnte.

Bis zum Jahresende sieht er sogar die Möglichkeit, dass der Benchmark-Index die Marke von 4.625 Punkten erreicht, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 11 % entspricht.

Auf Monatssicht stieg der Verbraucherpreisindex im März um 0,1 % gegenüber den erwarteten 0,2 %.

Die Zinserhöhungen der Fed zeigen Wirkung

Der Kern-VPI (ohne Nahrungsmittel und Energie) stieg am Mittwoch um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr und um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und entsprach damit den Erwartungen.

Einfach ausgedrückt, deuten die heutigen Daten darauf hin, dass die Inflation immer noch weit über dem Zielwert von 2 % liegt, aber die Zinserhöhungen der Fed zumindest auf eine weitere Verlangsamung hinauslaufen. In der CNBC-Sendung “Worldwide Exchange” fügte Johnson hinzu:

Historisch gesehen ist dies ein positives Zeichen, und der Markt liegt in 83 % der Fälle mit einer jährlichen Rendite von 13,7 % höher, wenn die Dezembertiefs im ersten Quartal des neuen Jahres nicht unterschritten werden. Genau das ist dieses Jahr passiert.

Die nächste Sitzung der US-Notenbank ist für Anfang Mai angesetzt. Auf Jahressicht liegt der Aktienmarkt derzeit um 8 % im Plus.