AltSignals (ASI) Vorverkauf überwältigt in der ersten Phase – Ist dies eine gute Gelegenheit?

AltSignals (ASI) war in letzter Zeit ein Schlagwort. Für Händler ist es jedoch einer jener Token, die in einen Bereich eintreten, der sich erst im Anfangsstadium befindet – den algorithmischen Handel. $ASI ist der native Token, der die AltSignal-Plattform für künstliche Intelligenz für Händler antreiben wird.

$ASI befindet sich erst in der ersten Vorverkaufsphase, in der bereits über 48 % der Token verkauft wurden. Der Vorverkauf hat über 527.000 $ aufgebracht, was ihn zu einem frühen Erfolg macht. Sie können hier am Vorverkauf teilnehmen, um von den Vorteilen zu profitieren.

Was ist AltSignals und $ASI?

AltSignals ist eine Plattform, die von Händlern für Händler entwickelt wurde. Die in Großbritannien ansässige Plattform besteht seit 2017 und ist für ihre sicheren Handelssignale für Aktien, Devisen und Krypto beliebt geworden. Auf Trustpilot hat AltSignals eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen mit über 503 Bewertungen. Über 1500 Benutzer haben seinen VIP-Handelsdienst abonniert. Außerdem hat AltSignals mehr als 50.000 Telegram-Mitglieder und gehört damit zu den beliebtesten in den sozialen Medien.

Aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Diensten bringt AltSignals eine KI-gestützte Plattform mit dem Namen ActualizeAI auf den Markt. Die KI-Plattform soll die Qualität der generierten Signale verbessern und den Anwendungsbereich der abgedeckten Finanzinstrumente erweitern.

Um den ActualizeAI-Mitgliedern mehr Freiheit und Verdienstmöglichkeiten zu geben, bringt das AltSignals-Team den $ASI-Token auf den Markt. Es wird die KI-Plattform antreiben und die Einheit der Mitgliedschaft sein. $ASI gewährt den Inhabern auch Exklusivität für Plattformprojekte und -initiativen, einschließlich Preisverlosungen.

Die Zukunft der KI-Handelssignale und die Position von ActualizeAI

Algorithmischer Handel wird jeden Tag populärer, da Anleger einen Alpha-Vorteil an den Finanzmärkten suchen und potenzielle Risikonachteile überwinden wollen. Eine Umfrage von Greenwich Associates, die sich auf leitende Handelsmanager in Nordamerika konzentrierte, ergab ein wachsendes Interesse an der KI-Handelsausführung. Führungskräfte nannten die Suche nach Liquidität und die Minimierung von Slippage als Hauptgründe für den Einsatz von KI.

Aus Handelssicht verbessert die Verwendung von KI-Vorhersagesignalen die Leistung und hilft, nachteilige Auswahlen zu vermeiden. Daher ist die Investition in diesen Bereich ein wertvolles Unterfangen, das Win-Win-Situationen für die Dienstleister und ihre Kunden schafft.

ActualizeAI verspricht, AltSignals zu revolutionieren und einen überarbeiteten Signaldienst des derzeit verwendeten AltAlgo™ anzubieten. Es erhöht nicht nur die Gewinnrate und die Kundenzufriedenheit, sondern gibt der Community durch den Besitz des nativen Tokens auch eine Stimme. Dies sind einige der Metriken, die darauf hindeuten, dass dies ein beliebter Token sein könnte, der im Jahr 2023 Wellen im Kryptosektor schlagen wird.

AltSignals-Preisprognose für 2023

1 $ASI kostet jetzt 0,015 $. Der Preis wird in der Endphase des Vorverkaufs voraussichtlich 0,02274 $ betragen. Analysten haben einen Preis von 0,4 $ bis Ende 2023 vorgesehen, wenn der Token an den wichtigsten Börsen notiert sein wird. Das entspricht einem Preisanstieg von fast 2.000 % gegenüber dem endgültigen Vorverkaufspreis. Eine solche Prognose ist nicht vom Tisch, wenn man bedenkt, dass neu eingeführte und gelistete Token in der Vergangenheit um bis zu 4.000 % gestiegen sind.

Nichtsdestotrotz ist ein aufsichtsrechtlicher Preisanstieg von 1.000 % für das Jahr realistischer, da der Token Liquidität sammelt und mehr Investoren seiner Handelsgemeinschaft beitreten. Nach unserer Prognose ist mittelfristig ein Preis von 0,25 $ möglich.

Lohnt sich der Kauf von AltSignals?

Nur sehr wenige Projekte haben es geschafft, einen starken Vorverkauf als AltSignals zu erzielen. Das ist der erste Hinweis darauf, dass es sich um ein Projekt mit starker Nachfrage handelt, das voraussichtlich wachsen wird. Wie oben erwähnt, lohnt es sich aus verschiedenen Gründen, in AltSignals zu investieren.

$ASI könnte ein wertvoller Coin sein, da er eine bereits bestehende Community von Händlern antreibt. Der bereits vorhandene Hintergrund ermöglicht $ASI einen reibungslosen Start, sobald er an die Börsen kommt.

Außerdem ist $ASI mehr als nur ein Token zum Kaufen und Halten. Es bietet Zugang zu hochwertigen Handelssignalen, mit denen Händler Geld verdienen können. Somit ist der Token über die spekulative Rolle hinaus attraktiv für neue und unerfahrene Händler, die einen Anteil an den Handelsgewinnen suchen.

Außerdem ist ASI ein neuartiger Token. Er treibt einen Dienst an, der noch nie zuvor in die Blockchain aufgenommen wurde. Die begrenzte Konkurrenz und der First-Mover-Vorteil ermöglichen es $ASI, ein Top- und wertvoller Coin zu werden.